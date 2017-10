Tijekom ispijanja kave u bilježnicu je Pierce Brosnan nacrtao lokalnu višku crkvicu i pritom je prilično vjerno prenio prizor.

Glumac Pierce Brosnan ne prestaje oduševljavati Višane, a ni oni njega. I danas je popio kavu u kafiću, a tijekom ispijanja kave pokazao je da gluma nije njegov jedini talent. Naime, tijekom ispijanja kave u bilježnicu je nacrtao lokalnu crkvicu, i pritom je prilično vjerno prenio prizor.

Oduševljen prizorima, iskoristio je sunčan dan da na bicikli malo razgleda sve ljepote otoka. Osim toga, prošetao se u društvu supruge. Ovih dana bivši James Bond provodi vrijeme na Visu zbog snimanja filma "Mamma Mia: Here We Go Again".