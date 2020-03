Pierce Brosnan i Keely Shaye Smith snimljeni su zajedno na jednoj od havajskih plaža na kojoj se društveno distanciraju zbog koronavirusa.

Legendarni holivudski glumac i šarmer 66-godišnji Pierce Brosnan odlučio se društveno distancirati, zajedno sa svojom suprugom Keely Shaye Smith i pritom uživati na egzotičnim Havajima.

Nekadašnji James Bond pritom je na jednoj od pješčanih plaža ponosno pokazao poprilično dobru formu za svoje godine, dok se Keely, koja je nosila crni jednodijelni kupaći kostim, nije odvajala od njega. Činili su se dobro raspoloženi i sretni što su za opuštanje odabrali jednu od osamljenijih plaža, međutim objektivima paparazza nisu se mogli sakriti.

Pierce je u filmu o najslavnijem tajnom agentu glavnu ulogu odigrao 1995. godine i to u nastavku "Golden Eye", što je njegovu popularnost dovelo do vrhunca i maksimalno mu povećalo broj ženskih obožavateljica. No, na njihovu žalost Piercovo srce pripalo je Keely koju je upoznao prije uloge Jamesa Bonda, a vjenčali su se 2001. godine u njegovoj rodnoj Irskoj.

Prije Keely bio je u braku s australskom glumicom Cassandrom Harris, koja je također glumila u filmu o Jamesu Bondu i to jednu od njegovih djevojaka, u nastavku "For Your Eyes Only" iz 1980. godine kada je Bonda glumio Roger Moore. Cassandra je preminula 1991. godine nakon što je oboljela od raka na jajniku.

Pierce je danas i ponosni otac troje djece, 23-godišnjeg Dylana i 19-godišnje Paris koje je dobio s Keely, te 36-godišnjeg Seana kojeg je dobio s Cassandrom. Uz to je bio posvojio i Charlotte te Christophera Brosnana dok je bio u braku s Cassandrom, a koje je ona dobila sa svojim prvim suprugom Dermotom Harrisom. Charlotte je preminula 2013. godine od raka baš kao i njezina majka.