Pierce Brosnan nije propustio priliku da čestita rođendan svojoj supruzi Keely Shaye Smith i to romantičnom objavom na Instagramu, čime je raznježio nju, ali i brojne obožavatelje.

Holivudski glumac Pierce Brosnan još jednom je pokazao cijelom svijetu koliko je zaljubljen u svoju suprugu Keely Shaye Smith nakon dugih 20 godina braka i to povodom njezinog rođendana koji joj čestitao putem društvenih mreža.

"Moja predivna ljubav Keely napravila je jučer 58. putovanje oko sunca. Uživala je u plivanju i kokosovoj vodi. Bio je to najsretniji rođendan", napisao je 68-godišnje Pierce uz Keelynu fotografiju koju je objavio na svom profilu.

Pierce i Keely upoznali su se 1994. godine prije njegove uloge kultnog Jamesa Bonda, a vjenčali su se 2001. godine u Irskoj, što je slomilo srca njegovih obožavateljica.

Njihova ljubavna priča jedna je od najljepših u Hollywoodu, a glumac zadivljuje žene diljem svijeta svojim kavalirskim ponašanjem prema supruzi kojoj otvara vrata automobila i paparazzi ih često znaju uhvatiti kako se ne mogu suzdržati od strasti i ljube se u javnosti.

Keely se u nekoliko navrata našla na meti zlih i ljubomornih jezika i to zbog svojih kilograma, a Pierce je pokazao kako ga to nimalo ne dira i uvijek staje u njezinu obranu.

"Ona ima tu snagu u sebi bez koje ne bih mogao živjeti. Kada me pogleda, skroz zadrhtim. Da sam tražio milijun godina, ne bih mogao pronaći takvu ženu kao što je Keely", izjavio je u jednom od intervjua.

Prije Keely bio je u braku s australskom glumicom Cassandrom Harris, koja je također glumila u filmu o Jamesu Bondu i to jednu od njegovih djevojaka, u nastavku "For Your Eyes Only" iz 1980. godine kada je Bonda glumio Roger Moore. Cassandra je preminula 1991. godine nakon što je oboljela od raka na jajniku.

Pierce je danas i ponosni otac troje djece, 23-godišnjeg Dylana i 19-godišnje Paris koje je dobio s Keely, te 36-godišnjeg Seana kojeg je dobio s Cassandrom. Uz to je bio posvojio i Charlotte te Christophera Brosnana dok je bio u braku s Cassandrom, a koje je ona dobila sa svojim prvim suprugom Dermotom Harrisom. Charlotte je preminula 2013. godine od raka baš kao i njezina majka.