Phoebe Dynevor snimljena je na odmoru na Barbadosu dok svjetski mediji prenose glasine o vezi njezinog bivšeg Petea Davidsona i Kim Kardashian.

Glumica iz hit-serije "Bridgerton" Phoebe Dynevor snimljena je kako uživa na jednoj od plaža Barbadosa, dok su sve glasnija šuškanja o navodnoj romansi njezinog bivšeg dečka Petea Davidsona i reality zvijezde Kim Kardashian.

26-godišnja Phoebe na sebi je nosila minijaturni točkasti bikini koji joj je jedva prekrio grudi, ali čini se da se time uopće nije zamarala, ali s lica nije mogla sakriti loše raspoloženje i ozbiljan izraz lica.

Phoebe i Dave prije samo pet mjeseci su bili novi svjetski it par, no ljubavi je brzo došao kraj. Mnoge je ta vijest iznenadila jer se početkom kolovoza šuškalo da će se komičar preseliti u London kako bi bio bliže svojoj djevojci. The Sun je sada objavio da su se razišli zbog svojih pretrpanih poslovnih rasporeda zbog kojih im je bilo teško naći vremena da se vide.

Nakon prekida Phoebe je stigla na ljetni odmor u Lijepu Našu, točnije u Istru, čime se pohvalila na društvenim mrežama.

Zanimljivo je da se Phoebe svidjela komičaru kad je gledao njezine seksi scene u seriji "Bridgerton" za koje je smatrala da je odlično odglumila i divio se njezinom talentu.

Pete iza sebe ima propale zaruke s pjevačicom Arianom Grande, a nakon nje je ljubio 20 godina stariju glumicu Kate Beckinsale, zbog čega su bili na meti kritika i javnost se šalila na njihov račun komentirajući da izgledaju kao majka i sin. Par je uhvaćen tijekom vrućih poljubaca za zadnjem sjedištu taksija, a nakon četiri mjeseca njihova je veza završila.

Bio je u vezi i s manekenkom Kaiom Gerber, što njezina majka i slavna manekenka Cindy Crawford nikako nije odobravala i obitelj je zbog njega čak održavala i krizne sastanke, a sada ga povezuju s Kim Kardashian s kojom se u posljednje vrijeme sve više druži.