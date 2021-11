Phoebe Dynevor fotografi su snimili u društvu Jadena Smitha, a svi već šuškaju da su oni novi par na zvjezdanom nebu.

Glumica iz hit-serije "Bridgerton" Phoebe Dynevor ignorira sve napise o novoj vezi njezina bivšeg dečka Petea Davidsona koji je službeno u zagrljaju reality zvijezde Kim Kardashian. Nakon što su svijet obišle fotke na kojima se Kim dži za ruke s Peteom, čini se da ni Phoebe ne gubi vrijeme.

26-godišnja glumica ovih se dana družila s Jadenom Smithom, 23-godipnjim sinom Willa Smitha i Jade Pinkett Smith. Daily Mail piše kako je još nejasna priroda njihova odnosa, a fotografi su ih snimili na izlasku iz jednog restorana u Los Angelesu. Mnogi nagađaju da je par u vezi, no ne isključuju mogućnost da su tek na početku svoje ljubavi te da ne žele još pričati i tome.

Phoebe i Dave prije samo pet mjeseci su bili novi svjetski it par, no ljubavi je brzo došao kraj. Mnoge je ta vijest iznenadila jer se početkom kolovoza šuškalo da će se komičar preseliti u London kako bi bio bliže svojoj djevojci. The Sun je sada objavio da su se razišli zbog svojih pretrpanih poslovnih rasporeda zbog kojih im je bilo teško naći vremena da se vide.

Nakon prekida Phoebe je stigla na ljetni odmor u Lijepu Našu, točnije u Istru, čime se pohvalila na društvenim mrežama.

Zanimljivo je da se Phoebe svidjela komičaru kad je gledao njezine seksi scene u seriji "Bridgerton" za koje je smatrala da je odlično odglumila i divio se njezinom talentu.

