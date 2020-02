Phillip Schofield voditelj je najpopularnije britanske emisije "This Morning" već 18 godina, a nakon 27 godina braka i dvoje djece objavio je da je homoseksualac.

Poznato britansko voditeljsko lice Phillip Schofield priznao je da je homoseksualac, a njegova 27-godišnja kći Molly ga je podržala. "Volim te zauvijek, jako sam ponosna na tebe", napisala je djevojka na svom Instagram profilu, uz fotografiju na kojoj su njezin otac, sestra Ruby i majka Steph.

Voditelj je samo dan ranije objavio vijest, a istaknuo je kako ima podršku supruge i cijele obitelji.

Nakon 27 godina braka sa suprugom Steph otkrio je kako je čitavo vrijeme imao "unutarnji konflikt" te je sada spreman slaviti i ponositi se svojom seksualnošću. Naglasio je kako trenutačno ne razmišlja o novoj vezi.

"Nikada ne znate što se događa u nečijem naizgled savršenom životu i s čime se ljudi sve bore. Uz podršku svoje žene i svojih kćeri prihvatio sam činjenicu da sam gay. To je uzrokovalo brojne teške razgovore u našem domu. Oženjen sam sa Steph gotovo 27 godina i imamo dvije prelijepe kćeri, Molly i Ruby. Moja obitelj pokušala me razveseliti, obasipati ljubavlju i nježnostima, iako su i same bile zbunjene. No i dalje ne mogu spavati i prošao sam neke vrlo mračne trenutke. Konflikt onog što jesam duboko u sebi i vanjskog svijeta se smanjio. Danas, s pravom, biti gej je razlog za slavlje i ponos. Da, osjećam bol i zbunjenost, no razlog za njih je samo bol koju nanosim svojoj obitelji", započeo je u Instagram pričama Schofield.

"Steph je bila nevjerojatna, jako je volim. Ona je najljubaznija duša koju sam upoznao. Moje cure zadivile su me svojom ljubavlju, zagrljajima i ohrabrujućim riječima. I moja i Stephina obitelj zaprepastile su me svojom ljubavlju, prihvaćanjem istog trena i podrškom. Naravno da su zabrinuti za Steph, ali znam da će nas oboje podići. Moji su prijatelji najbolji, posebno Holly, koja je bila tako ljubazna i mudra - i koja me zagrlila dok sam joj jecao na ramenu. Nisam se mogao nadati divnijem timu od onoga s kojim radim.", zaključio je.

Schofield je ispričao kako svakoga dana u svojoj emisiji ugosti ljude koji ga inspiriraju svojim hrabrim pričama, a sada je trenutak da i sam bude hrabar i krene dalje sa svojim životom. Dodaje da je čitav taj proces spor, ali da mu se nigdje ne žuri.