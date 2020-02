Popularni voditelj britanske emisije "This Morning" otkrio je kako je znao da je gay i prije gotovo 30 godina kada je stao pred oltar sa suprugom.

Phillip Schofield u centru je medijske pažnje nakon što je objavio da je homoseksualac, a vijesti je objavio na svom Instagram profilu prije dva dana. Popularni voditelj britanske emisije "This Morning" otkrio je kako je znao da je gay i prije gotovo 30 godina kada je stao pred oltar sa suprugom Steph, piše Mirror.

57-godišnji voditelj dobio je snažnu podršku obitelji i fanova, a podržala ga je i kći Molly koja je na svom Instgaramu objavila da je ponosna na svog oca i da ga jako voli.

Phillip je progovorio i o vjenčanju te o svojoj seksualnosti, a istaknuo je kako je znao da je gay kada je ulazio u brak sa Stephanie Lowe 1993. godine. Dugo godina se borio sam sa sobom, a u jednom trenutku je za The Sun priznao čak da je razmišljao i o samoubojstvu.

"Sigurno sam bio homoseksualac kada sam se odlučio vjenčati, no bio sam toliko sretan da to nikada nisam ni uzeo u obzir. Bio sam naivan", rekao je Schofield. Dodao je kako trenutačno ne želi pričati o činjenici ima li partnera ili ne, jer su on i supruga Steph privatni život odlučili držati daleko od javnosti. Nada se kako će publika to shvatiti.

Njegova supruga rekla je kako su se ona i Phillip morali suočiti s emocionalno najtežim problemom u njihovih 27 godina braka.

"Nikada ne znate što se događa u nečijem naizgled savršenom životu i s čime se ljudi sve bore. Uz podršku svoje žene i svojih kćeri prihvatio sam činjenicu da sam gay. To je uzrokovalo brojne teške razgovore u našem domu. Oženjen sam sa Steph gotovo 27 godina i imamo dvije prelijepe kćeri, Molly i Ruby. Moja obitelj pokušala me razveseliti, obasipati ljubavlju i nježnostima, iako su i same bile zbunjene. No i dalje ne mogu spavati i prošao sam neke vrlo mračne trenutke. Konflikt onog što jesam duboko u sebi i vanjskog svijeta se smanjio. Danas, s pravom, biti gej je razlog za slavlje i ponos. Da, osjećam bol i zbunjenost, no razlog za njih je samo bol koju nanosim svojoj obitelji", napisao je u Instagram pričama Schofield.

"Steph je bila nevjerojatna, jako je volim. Ona je najljubaznija duša koju sam upoznao. Moje cure zadivile su me svojom ljubavlju, zagrljajima i ohrabrujućim riječima. I moja i Stephina obitelj zaprepastile su me svojom ljubavlju, prihvaćanjem istog trena i podrškom. Naravno da su zabrinuti za Steph, ali znam da će nas oboje podići", zaključio je voditelj.