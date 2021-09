Phil Collins rekao je da ga frustrira nemoć nakon što je 2009. i 2015 operirao leđa te da više jedva može držati bubnjarske štapiće.

Britanski glazbenik Phil Collins izjavio je da zbog lošega zdravlja jedva može držati bubnjarske štapiće u ruci i da će odsad sjediti na pozornici.

Sedamdesetogodišnji bubnjar i pjevač rekao je da ga frustrira nemoć nakon što je 2009. i 2015 operirao leđa, a ima i dijabetes.

"Teško mi to pada, jako me frustrira jer bih volio da mogu stajati dok nastupam", izjavio je Collins u intervjuu kojom je najavio povratničku turneju njegove rock grupe Genesis osnovane 1970-tih.

"Jedva mogu držati štapiće u rukama, dakle postoje određene zdravstvene teškoće koje mi to otežavaju", dodao je.

Osmerostruki dobitnik Grammyja rekao je da će njegov sin Nic svirati bubnjeve na turneji, prvoj u Sjevernoj Americi nakon 14 godina.

Collins, koji je 1980-tih i 90-tih ostvario uspješnu solo karijeru s hitovima poput "In the Air Tonight" i "One More Night" objavio je 2011. da se prestaje baviti s glazbom, ali se vratio na scenu 2017. serijom koncerata "Not Yet Dead: Live".

