Glumac Peter Dinklage osvojio nas je u ulozi Tyriona Lannistera u seriji "Igra prijestolja".

Na preksinoćnjoj dodjeli televizijske nagrade Emmy hit-serija "Game of Thrones" treću godinu zaredom osvojila je priznanje za najbolju dramsku seriju.

Dio dobro vam poznate ekipe blistao je jučer na crvenom tepihu, a najviše pažnje, kao i uvijek, ukrao je glumac Peter Dinklage, koji je utjelovio osebujnog Tyriona Lannistera.

Peter Dinklage Emmy (Foto: Getty)

49-godišnji glumac visok je svega 132 centimetra, a njegov patuljasti rast uzrokovan je koštanom bolešću androhoplazijom, koja se javlja zbog poremećaja gena za rast kostiju. Glumac je u ranim 90-ima zadobio i ozljedu koja je obilježila njegovo lice od vrata do obrva, i to za vrijeme nastupa sa svojim punk-funk bendom Whizzy.

Nesreća se dogodila u jednom noćnom klubu u New Yorku, gdje je Peter slučajno dobio udarac koljenom u lice te je počeo krvariti na pozornici.

Game of Thrones Emmy (Foto: Getty)

No njegov privatni život, koji ne voli povlačiti po medijima, obilježila je i lijepa ljubavna priča s direktoricom jednog kazališta, Ericom Schmidt, s kojom se vjenčao 2005. godine, a par zajedno ima i dvoje djece. Koliko su tajnoviti vezano za svoj privatni život, govori činjenica da još uvijek nije poznato ime njegove kćeri rođene 2011. godine, a ne zna se ni spol drugog djeteta, koje je par dobio 2017. godine.

Peter Dinklage (Foto: Getty)

A upravo mu je Erica sinoć bila pratnja na spomenutoj dodjeli. "Kad sam bio mlađi, moj me niski rast jako pogađao. Bio sam ogorčen i vrlo nepristupačan. No što ste stariji, tako shvaćate da treba imati smisla za humor. To nije vaš problem, njihov je", otkrio je simpatični glumac.

Glumac je preksinoć osvojio nagradu za naboljeg sporednog glumca u dramskoj seriji.