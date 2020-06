Peter Andre bio je jedan od najpopularnijih britanskih pjevača koji je osim glazbom pažnju javnosti plijenio i atraktivnim izgledom.

Pjevač Peter Andre 90-ih je godina bio tiha patnja tinejdžerica diljem svijeta, pogotovo u onim trenucima kada bi se na pozornici pojavio gol, bez majice, i ponosno pokazao svoje isklesano tijelo.

No iako je od tih vremena prošlo tridesetak godina, danas 47-godišnji Peter i dalje se može ponositi svojim mišićima jer izgleda gotovo bolje nego ikad. Da bismo se uvjerili u to, dovoljan je samo jedan pogled na njegove društvene mreže, gdje dijeli svoje fotografije i mami uzdahe obožavateljica. A one najvjernije pratile su ga i u njegovu reality showu koji se emitirao na YotuTube kanalu magazina The Sun "Life With The Andres".

U jednom od isječaka koje je podijelio pozira golog torza na kojem se ističe mišić do mišića. To je zapravo rezultat redovnih treninga u teretani, a na prehranu, kako sam tvrdi, i ne pazi previše jer je u toliko dobroj formi da može jesti što god poželi.

"Ne prelazim granice, uživam u svojim čokoladama, ali sve to potrošim na treningu. Stvarno se trudim i radim puno toga suprotno preporukama. Ne doručkujem, pijem samo crnu kavu i puno vode", otkrio je svoju tajnu.

Na žalost obožavateljica, Peter je trenutačno u sretnom braku s 30-godišnjom Emily, s kojom ima šestogodišnju kćer Ameliju i trogodišnjeg sina Theodorea, a u propalom braku s britanskom starletom Katie Price dobio je danas 14-godišnjeg sina Juniora i 12-godišnju kćer Princess Tiaammii.

U glazbenom svijetu najviše se proslavio hitom "Mysterious Girl".