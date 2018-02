Petar Grašo otvoreno je govorio i o braku te tračevima.

Petar Grašo miljenik je domaće ali i regionalne publike no malo tko zna što su sve žene radile da bi mu se približile. Već godinama je u vezi s Danijelom Martinović, a kada će njih dvoje stupiti u brak pitanje je koje im se stalno nameće.

''Mediji su nas rastavljali, vjenčavali, bio sam par puta mrtav, pa homoseksualac, sve ono što svi pjevači prođu tijekom svoje karijere. To je jedan ruksak koji dobiješ kada si iznad prosjeka. Taj dio intime svaki čovjek mora imati za sebe. Mi ne čuvamo vezu na taj način da je to zabranjena tema, nekako smo se oboje odlučili da taj privatan život, koliko god je moguće, maknemo sa strane. Većina mog pojavljivanja je javno, devedeset posto i tih deset posto što ostaje za mene, nisam spreman da ponudim na pladanj. Ne želim slikati svoju spavaću sobu'', još je jednom objasnio Grašo.

Iako miljenik publike, Graši ni danas nije jasno zašto žene vrište za njim, a jedna je djevojka čak spavala na njegovom pragu. ''Što se tiče obožavateljica, bilo je nekoliko neugodnih situacija, kada su prelazile tanku liniju. Djevojka iz Makedonije je jednom došla i spavala ispred moje kuće dok sam bio na turneji. Susjedi su me zvali da mi kažu da neko kampira ispred moje kuće. Kada sam došao, na lijep smo to način riješili. Pozvao sam je u kuću, pokazao joj da sam ja samo čovjek i da želim svoju privatnost. Nakon toga ona je otišla kući, ponekad mi piše, udala se, ima dvoje djece. Ovo nije nikakva ekskluzivna priča koju samo ja imam u životu. Vjerojatno većina ljudi koja je medijski eksponirana ima takve situacije. Međutim, to nikada nije utjecalo na stabilnost moje veze'', otkrio je Petar za srbijanski plusonline.