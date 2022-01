Petar Grašo poslao je važnu poruku svojoj brojnoj publici koja s nestrpljenjem iščekuje njegove koncerte u splitskoj i zagrebačkoj Areni, a otkrio je i zašto smatra da je njegov život jedna ljepota.

Bliže se datumi velikih koncerata Petra Graše, gotovo rasprodanoga u Spaladium Areni 11. veljače i već rasprodanoga u Areni Zagreb 26. istog mjeseca, zbog čega je pjevač nedavno najavio i dodatni koncert u najvećoj hrvatskoj dvorani - 19. ožujka. S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju, otvorilo se pitanje održavanja koncerata u veljači, a o svemu se sada očitovao i sam pjevač.

"Postoji jedna mala mogućnost da, ukoliko epidemiološke mjere ne budu dozvoljavale pune kapacitete u veljači, neće biti otkazani koncerti ni pod koju cijenu, mi ćemo ih pomaknuti na nove datume u ožujku. To je moj odgovor, tisuće mailova smo dobili. Otkazivanja sigurno neće biti, eventualno odgađanje na neki drugi put, ako bude – znat će se datum', poručio je Grašo u eteru narodnog radija.

Za predstojeće glazbene spektakle najavljuje svjetsku produkciju koje se ne bi posramili ni ljudi u New Yorku, Londonu ili bilo gdje, a otkrio je i hoće li se njegov prvi i drugi zagrebački koncert po ičemu razlikovati.

"Bend je tu, moji odlični ljudi, puno ljudi na bini koji vole svirati i mi se međusobno volimo. Nama je svaki koncert zabava i ljudi osjećaju tu energiju i znaju pjesme tako da neće biti nikakve razlike. Možda ću se ja malo svečanije osjećati 19. ožujka jer je meni rođendan. Sad sam u 46. godini. Čekaju nas najbolje godine i nije bitno koliko je godina u životu nego koliko je života u godinama. Ja živim isto kao kad sam imao 23 - 24 godine, putujem, radim to što volim, sviram, uživam u tome što ljudi vole to što radim, što vole mene na bini. To me hrani beskrajno. Moj život je jedna ljepota", rekao je Grašo na narodnom.

"Otkazivanje nije opcija, moguća je samo odgoda", naglasili su i organizatori Grašinih koncerata u Arenama, a iznijeli su i nekoliko važnih informacija za posjetitelje.

"Ako ne bude moguće u veljači održati koncerte, s informacijom o odgodi objavit ćemo i nove datume. U tom slučaju, sve dosad kupljene ulaznice automatski će vrijediti i za nove termine. Svi kojima ta odgoda ne bude odgovarala moći će u predviđenom roku dobiti povrat novca. Sve će informacije biti komunicirane pravovremeno, a bit će dostupne i na eventim.hr', poručili su te istaknuli da će slijediti sve upute Nacionalnog stožera civilne zaštite.

Čini se da je 2022. godina za Petra počela sjajno jer, osim što je u kratkom roku uspio rasprodati koncert u zagrebačkoj Areni i najavio drugi, točno mjesec dana prije rođendana planira stati pred oltar s Hanom Huljić s kojom čeka dijete i to na intimoj ceremoniji u krugu obitelji i kumova. Par je najavio i još jednu veliku svadbenu proslavu na ljeto, nakon dolaska prinove. Poznato je i da će Hanina kuma biti njezina najbolja prijateljica, pjevačica Domenica Žuvela.

Podsjetimo, za njihovu vezu doznalo se u listopadu ove godine, a navodno su par još od prošlog ljeta. Prije Hane Grašo je više od 24 godine bio u vezi s Danijelom Martinović, a svoj prekid su objavili u svibnju prošle godine, nakon što su već mjesecima bili razdvojeni.

