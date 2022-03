Petar Grašo održao je koncert u rasprodanoj Areni Zagreb, a na pozornici mu se pridružio i punac Tonči Huljić.

Najpopularniji glazbenik u regiji Petar Grašo održao je spektakularan koncert za pamćenje u prepunoj Areni Zagreb.

Dvosatni spektakl s najimpresivnijom produkcijom i scenom ikad viđenoj u domaćoj produkciji, specijalni efekti i ono najvažnije hit za hitom očarali su više od 15 tisuća obožavatelja. "Volim i postojim", "Ako te pitaju", "Uvik isti", "Ko nam brani"... samo su neki od megahitova koje je publika u glas pjevala s omiljenim glazbenikom i priredila nevjerojatnu atmosferu .

Na pozornici mu se pridružio i punac Tonči Huljić.

"On je, kada sam ga upoznao, postao familija", najavio je Grašo Huljića, koji je poručio kako je ovaj koncert jedna familijarna večer. Tonči je otpjevao pjesmu "Ja san rojen da mi bude lipo".



"Čini mi se da je ovo bila jedna od meni važnijih večeri u životu i bilo je zaista fenomenalno. Ljudi su predugo bili zatvoreni i bili su primorani, iz objektivnih razloga, biti uskraćeni za veselje i nekako se njihova želja za koncertima, kao i želja za mojim pjesmama, a i moja da podijelim to s njima - sve se to nakupilo večeras, mogu samo reći sreća, ogromna sreća!" sabrao je Grašo dojmove nakon koncerta.

Dvije godine bez omiljenog glazbenika bilo je predugo te nitko nije mogao sakriti oduševljenje i euforiju! Koliko je publici nedostajala Grašina glazba pokazuje i činjenica kako je prvi koncert bio rasprodan gotovo četiri mjeseca prije prvotnog datuma. U međuvremenu glazbenik s više od 25 godina karijere rasprodao je i drugi koncert u Areni Zagreb koji se održava u subotu 19.ožujka.

"Ponosan sam i nevjerojatno zahvalan publici koja je čekala toliko, ljudima koji su kupovali karte dok su mjere bile na snazi, i nisu zapravo znali kad će se koncert uopće održati, zato sam izuzetno ponosan i zahvalan što imam takvu publiku", rekao je Petar.

Ovo je prvi najveći glazbeni događaj od početka pandemije. Nakon više od dvije godine glazbene tišine u Areni Zagreb, Grašo je pred rasprodanom dvoranom otvorio novo poglavlje u povijesti sektora kreativne industrije.

U subotu je druga večer, kad se očekuje još veće slavlje, naime Grašo će na koncertu u subotu sa svojom publikom proslaviti rođendan!

Zanimljivo je i da je Petar za vrijeme koncerta osvojio Večernjakovu ružu za glazbenika godine, a nagradu je preuzela njegova sestra Buga Grašo koju rijetko viđamo u javnosti.

