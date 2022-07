Petar Dragojević zapjevao je o čest stricu Oliveru na koncertu u Veloj Luci, a tamo je stigao u pratnji lijepe supruge Andreje koja se rijetko pojavljuje u javnosti.

Nećak neprežaljenog Olivera Dragojevića, pjevač Petar Dragojević, na koncertu Trag u beskraju u Veloj Luci zapjevao je čast svojem pokojnom stricu.

Tamo je stigao u pratnji supruge Andreje, koja inače izbjegava javna pojavljivanja, no ovo je bila prigoda koja se ne propušta. Atraktivna Andrea zablistala je u elegantnoj crnoj haljini, a zaljubljeni Petar pored nje nije skidao osmijeh.

Andrea se ranije ove godine prvi put pojavila i u Petrovom spotu za pjesmu "Samo jednom", a pjevač se trebao dobro namučiti kako bi na to pristala.

"Kako ću se ja ljubiti na spotu? I onda sam joj rekao, ajde mogla si ti glumiti - ma šta ću ja glumiti, nisam ja za to. Onda je ovaj šta je snimao Slaven rekao, ma najbolje da ti žena glumi. I tako smo je uspjeli nagovoriti i evo super. Sve je to njoj naporno, ona ti nije taj đir, živi mirno, sad ima fakultet. Ona ti je laganini, oko djece i to je njoj najvažnije na svijetu", ispričao je pjevač za IN Magazin.

Petar i Andreja u skladnom su braku već 16 godina i zajedno imaju petero djece.

Mate Bulić prvi put pred kamerama poslije najtežih dana u životu: ''Šest mjeseci nisam stao na noge, a ja se ničega ne sjećam ...'' +21

Rijedak izlazak Zlatka Dalića sa samozatajnom suprugom, vole se od srednje škole, a još izgledaju zaljubljeno kao prvog dana! +16