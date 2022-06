Petar Benčina gostovao je sa suprugom Tamarom Dragičević na jednom eventu u Beogradu i svojim izgledom ugodno oduševio sve prisutne.

Popularni srpski glumac Petar Benčina gostovao je zajedno sa suprugom i također glumicom, Tamarom Dragičević na jednom eventu u Beogradu.

Svojom pojavom izazvao je pravo oduševljenje, odjeven u bijelu košulju i elegantne tamnoplave hlače s bijelim prugama te kožnim bijelim tenisicama. A cijelokupni dojam podigao je zalizanom frizurom i slatkim osmijehom.

Pozirao je na fotografijama sa suprugom u zagrljaju, a ona je za ovu prigodu odabrala elegantnu crnu haljinu koja je otkrila njezina ramena, ali i pokazala vitke noge. Stajling je upotpunila ljubičastim salonkama, valovima, ogrlicom i crnom torbicom.

Petar na Instagramu često dijeli fotografije sa Tamarom, a na njima su većinom zagrljeni i nasmiješeni zbog čega im pratitelji uvijek dijele mnoštvo komplimenata.

Glumački par se upoznao na castingu, nakon kojeg su slučajno pješačili u istom smjeru te im je to bila odlična prilika za upoznavanje. Neobavezan razgovor doveo je do zaruka, a onda do svadbe 2016. godine na Ada Bojani, romantičnom otoku s pješčanim plažama, koju su srpski mediji okarakterzirali kao jednu od najljepših svečanosti. Slavlje je bilo intimno, s najbližim prijateljima i obitelji.

Kći Stašu par je dobio krajem 2016. godine, a u kolovozu 2019. godine na svijet je stigao sin Lazar.

