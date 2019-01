Dok je Zayn ponovno prekinuo s Gigi, Perrie cvjetaju ruže u vezi s Alexom.

Ona je članica trenutno najpopularnijeg ženskog benda na svijetu Little Mix.

Radi se o mladoj pjevačici Perrie Edwards koja je poznata i kao bivša zaručnica popularnog glazbenika Zayna Malika, no njihova ljubav nije imalo nimalo lijep i prijateljski kraj.

Podsjetimo, par je bio zajedno do kolovoza 2015. godine, a šuškalo se kako je Zayn zaruke prekinuo kratkim telefonskim pozivom te ju zamolio da se momentalno iseli iz njihove kuće jer se jednostavno odljubio. Međutim, ubrzo nakon prekida, pjevač je potvrdio vezu s manekenkom Gigi Hadid koja je zbog njega ekspresno ostavila pjevača Joea Jonasa.

Perrie je otvoreno govorila kako joj je Zayn slomio srce takvom iznenadnom odlukom, a posvetila mu je i veliki hit "Shout Out To My Ex" u kojem je u jednom stihu još jednom priznala kako ju je jako povrijedila činjenica da je njezin bivši vrlo brzo našao utjehu u drugoj.

No, u siječnju 2017. godine u njezin je život ušao nogometaš Alex Oxlade-Chamberlain te joj vratio vjeru u ljubav. Par je u početku skrivao svoju vezu od očiju znatiželjne javnosti, no danas redovrio obavještavaju obožavatelji gdje su i kako provode vrijeme. Obožavatelji se nadaju i skorašnjim zarukama, a par je doista neodoljiv.

S druge strane, Zayn je nedavno po drugi put prekinuo vezu s Gigi, čime je duo još jednom dokazao da očito ne može pronaći zajednički jezik za probleme koji navodno uključuju prenatrpane rasporede i nedostatak vremena za ljubav. Iako par nije potvrdio prekid, obožavatelji primijetili kako ju on više ne prati društvenim mrežama, a već neko vrijeme nisu viđeni zajedno.

Posljednju zajedničku fotografiju sa Zaynom, Gigi je objavila 22. listopada, a nedavno je viđena u New Yorku smrknuta lica, iako se našla s prijateljima na ručku, što je dodatno potaknulo glasine o prekidu.