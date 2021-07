Penelope Cruz i Javier Bardem prvi put su se susreli 1990. na snimanju filma "Šunka, šunka" i među njima se odmah razvila kemija, no glumac nije htio ništa poduzeti jer je ona bila maloljetna.

Penelope Cruz (47) i Javier Bardem (52) u skladnom su braku od 2010., a trebalo im je dugo vremena da shvate da su stvoreni jedno za drugo.

Glumački par posljednjih dana uživa na ljetovanju u Italiji u Fregeneu sa svojom djecom, sinom Leom (10) i kćeri Lunom (8). Penelope i Javier snimljeni su tijekom prisnih trenutaka s kćeri.

Cruz je držala Lunu u krilu na ležaljci i razgovarala s njom, a kasnije ju je Bardem nosio naopačke na leđima. Nakon kupanja supružnici su se odmarali na ležaljkama i Penelope je, dok je tipkala po mobitelu, privukla poglede svojim bujnim dekolteom te pokazala dioptrijske naočale s kojima se rijetko viđa.

Javier je za to vrijeme čitao knjigu. Inače, Cruz i Bardem upoznali su se na snimanju filma "Šunka, šunka" iz 1992., a odmah je bilo vidljivo da između njih postoji kemija.

"Je li bilo kemije? Naravno! Dovoljno je da pogledate taj film, on je dokumentirana kemija, ostvarenje koje ćemo pokazivati djeci i unucima. Privlačnost je postojala od početka, ali ona je bila maloljetna. Imala je samo 16 godina kada smo snimali, a ja 21, ništa se nije moglo dogoditi. Bilo je vrlo hrabro od njezinih roditelja što su joj dopustili da u tako mladim godinama snimi jedan vrlo provokativan film, pun eksplicitnih scena seksa. Kada bi moja kći meni donijela u toj dobi takav scenarij, nema novca zbog kojeg bih joj dopustio da snima taj film. Nema šanse", ispričao je svojedobno Javier.

Posao ih je spojio opet 15 godina kasnije kada su snimili film "Vicky Cristina Barcelona" Woodyja Allena.

"Da, ponovo smo surađivali, ponovo je kemija bila više nego očita, no ništa se nije dogodilo. Ne znam je li to bilo iz stidljivosti da učinimo prvi korak ili zbog želje da ostanemo maksimalno profesionalni. Što god da je bio razlog, nije se ništa događalo i posljednjeg dana snimanja pomislio sam: 'Mi se moramo napiti.' Srećom, zajednički prijatelj napravio je zabavu i ostalo je povijest. Hvala bogu", otkrio je iskreni Bardem.

Glumac ne propušta pohvaliti svoju suprugu, a istaknuo je i da je slična liku Marije Elene, koju je utjelovila u romantičnoj drami "Vicky Cristina Barcelona".

"Ima taj vatreni temperament! Imamo scene u kojima se svađamo, a ona me gađa tanjurima. U nekim trenucima pitao sam se treba li mi to. Ali ona je takva, strastvena, zato je i volim, zato me je privukla od samog početka. Ona nije lijepa žena, ona je najseksepilnija žena na planetu", rekao je Javier.

Glumac se oženio s Penelope 2010. na Bahamima u tajnosti nakon tri godine veze, i to navodno u kući Lennyja Kravitza. Bardem često ističe i da mu djeca jako puno znače te da su mu promijenila život nabolje.

"Roditeljstvo je najveća i najradikalnija životna promjena koju sam iskusio. Kad sam postao otac, život mi se okrenuo naglavačke", rekao je Bardem.

Zanimljivo je da ni Javier ni Penelope ne dijele zajedničke fotografije iz privatnog života na svojim profilima na Instagramu i prilično su tajnoviti. Glumica je tek nekoliko puta najavila njihove zajedničke projekte.