Peggy Ann Farrar prislila je Leonardovog oca Georgea DiCaprija da žive preko puta glumca dok je bio dijete i da sudjeluju u odgoju.

Peggy Ann Farrar udala se za oca Leonarda DiCaprija još 1995., a vezu su započeli dok je glumac imao tek jednu godinu.

Leonardova pomajka je viđena kako uživa u vožnji bicikla kroz Griffith Park u Los Angelesu. Inače Peggy pripada religiji Amritdhari Sikh, koja je nastala u Indiji i prema njoj ne smije rezati kosu i uvijek mora biti čista, a neki nose i turban. Vegetarijanci su, zabranjeno im je piti alkohol i kockati.

DiCaprio je u dobrim odnosima s pomajkom koja je viđena kako ga posjećuje i na setu njegovog posljednjeg filma "Once Upon A Time In Hollywood. Peggy, koja se udala za njegovog oca Georgea DiCaprija (76), često nosi tradicionalne indijske haljine, a turban je počela stavljati prije nekoliko godina. Ferrar ima i sina Adama.

Inače, Leonardov otac George je pisac, a cijela obitelj često podupire glumca na holivudskim događanjima. Peggy je zapravo dobro utjecala na njihov život i muža je nagovorila da stanuju preko puta njegove bivše supruge Irmelin Indenbirken (77) i sina.

Leonardo DiCaprio with her Sikh StepMother :) @LeoDiCaprio pic.twitter.com/AafDyyRxLP — ❤️ Ishwinder Pal Singh ❤️ (@ishwinder06) March 22, 2014

Naime, Ferrar je inzistirala da Leonardo mora imati očinsku figuru i da George ne može cijeli odgoj prepustiti njegovoj majci glumici Irmelin. Kako tvrde američki mediji, slavnog glumca je polubrat Adam inspirirao da okuša u toj karijeri. On je se probo u svijetu glume 80-ih godina i bio u mnogo filmova i televizijskih reklama.

No nije bilo ni sve bajno jer Adam je imao problema s drogom i bio optužen za pokušaj ubojstva bivše djevojke.