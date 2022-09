Pedro Soltz i Iris Cekuš prisustvovali su završnom polufinalnom ocjenjivanju odabira nominiranih za 50. Međunarodnu nagradu Emmy®, gdje su se pojavili u usklađenim bijelim kombinacijama i privukli su sve poglede.

Jedan od naših najseksi parova Pedro Soltz i Iris Cekuš zadivili su sve prisutne u usklađenim bijelim kombinacijama, u Dubrovniku na polufinalnom ocjenjivanju odabira nominiranih za 50. Međunarodnu nagradu Emmy.

Iris je za ovu prigodu odabrala bijelu lepršavu haljinicu u kojoj je istaknula svoje bujne grudi i ženstvenu figuru. Cijeli stajling ukrasila je zlatnim cipelicama i bež torbicom, a do izražaja su došle i njezine zlatne viseće naušnice.

Atraktivni Pedro odlučio se za laneni bijeli komplet u kojem je gornji dio košulje držao dosta raskopčanom pa su do izražaja došli njegovi isklesani dijelovi tijela, a cijeli modni izgled zaokružio je crnim espadrilama.

Pedru je najveća potpora supruga Iris. ''Da, uzimam'' su rekli 2016., a kad se vjenčaju dva top modela, onda fotografije izgledaju kao s naslovnice modnog časopisa. Pedra je nedavno na vjenčanju prijatelja iznenadio svećenik koji je pratio Ples sa zvijezdama i otkrio zbog čega se intenzivno molio za Pedrovu suprugu.

''Hej, Pedro, punio sam molio za tebe, kako je bilo dobro, jako fora''...zagrlio me, baš je bio top svećenik, ''ali znaš šta, najviše sam molio za tvoju ženu da ona izdrži! hej, kolio sam se smijao, to je bilo sad u petak! ispred svih ''Jako sam molio za tebe i Iris!''...da izdržiš!'', ispričao je Pedro za In Magazin.

Proces odabira za Međunarodnu nagradu Emmy® duga je procedura s ocjenjivačkim povjerenstvima koja se sastaju na različitim lokacijama diljem svijeta. Konačni kandidati za ukupno 15 kategorija bit će objavljeni već ovog mjeseca, a pobjednici će biti otkriveni na dodjeli 50. ceremonije 'Međunarodne nagrade Emmy®', 21. studenog u New Yorku.

Prvi put u regiji, Nova TV kao dio United Medije, danas je u Dubrovniku ugostila polufinalno ocjenjivanje jedne kategorije globalno priznate nagrade.

Osim pedra i Iris među uzvanicima su se našli i Momčilo Otašević, Jelena Perčin, Ecija Ojdanić, Marija Miholjek, Romina Knežić, Saša Kopljar, Petar Pereža, Mia Kovačić, Zrinka Cvitešić, Janko Popović Volarić, Valentina Walme i Marko Petrić te mnogi drugi.

