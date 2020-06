Pauline Ducruet završila je modni dizajn, a mnogi ju nazivaju najseksepilnijim članom monaške kraljevske obitelji.

Starija kći princeze Stephanie od Monaka, Pauline Ducruet (26) uživa na jahti s prijateljicama u talijanskom odmaralištu Portofinu.

Pauline je plijenila pažnju u minijaturnom bikiniju dok se zabavljala s društvom. Skakala je u more s manjeg broda dok su se njezine prijateljice uglavnom sunčale, a kasnije su se prebacile na veliku, luksuznu jahtu.

Inače, unuka tragično poginule Grace Kelly nekad se natjecala u skokovima u vodu, no to je ostavila zbog mode i postala je dizajnerica te ju mnogi nazivaju modnom ikonom. Završila je studij modnog dizajna na prestižnom američkom koledžu Parsons School of Design. Njezina majka princeza Stephanie (55) od Monaka oduvijek je privlačila pozornost svojim ljubavnim životom.

Udala se 1995. za svog tjelohranitelja Daniela Ducrueta, s kojim je godinu dana ranije dobila kćer Paulinu. Osim nje dobili su još kćer Camillu (21) i sina Louisa (27). Njihov je brak trajao tek godinu dana, a fatalni tjelohranitelj osramotio je princezu kada je snimljen u zagrljaju Muriel Mol-Houteman, koja je ponijela titulu Miss golih grudi u Belgiji.

Srećom, Stephaniein otac Rainier III. od Monaka zaštitio je njihovo bogatstvo od njezina muža nakon što joj je jedva dao pristanak za vjenčanje jer ju nije mogao maknuti od njega. Njegovo neodobravanje pokazalo se opravdanim.

Paulinina majka nije imala sreće ni s drugim brakom. Udala se 2003. za portugalskog akrobata u cirkusu, Adansa Lopeza Peresa (44). Brak je potrajao tek godinu dana kao i njezin prvi.

Pauline je 16. u redu za prijestolje, a mnogi kažu da jako liči na pokojnu baku, princezu Grace Kelly i prozivaju ju najseksi članicom monaške kraljevske obitelji.