Paul Rudd je prema izboru časopisa People proglašen najseksi muškarcem za 2021. godinu, čime je naslijedio Michaela B. Jordana.

Američki glumac 52-godišnji Paul Rudd posljednjih nekoliko godina slovi kao jedan od namladolikijih u svijetu Hollywoodu na kojega godine gotovo ne ostavljaju traga i svi se čude njegovu izgledu, a sada se može pohvaliti i jednom vrlo laskavom titulom.

Naime, prema izboru časopisa People upravo je Paul proglašen najseksi muškarcem na svijetu za 2021. godinu, a on je to prokomentirao u svom stilu.

"Neću biti skroman, nabavljam posjetnice čak, ali znam da će me moji prijatelji uništiti, to se od njih i očekuje. Zato mi i jesu prijatelji. Sada se nadam da ću konačno i biti pozvan na neku od onih seksi večera s Clooneyjem i Pittom i Michaelom B. Jordanom. I pretpostavljam da ću biti na puno više jahti. Uzbuđen sam što ću proširiti svoj jahting život. I vjerojatno ću pokušati postati bolji u razmišljanju jer volim razmišljati. Mislim da će mi to pomoći da postanem tajanstveniji. I radujem se tome", našalio se Paul.

Njegovi prijatelji su time zapravo stvarno oduševljeni što su priznali i na društvenim mrežama, a jedan od njih je i glumac i komičar Seth Green.

"Tu nema rasprave", kratko je napisao i objavio Paulovu fotografiju s naslovnice.

Paul je tu vijest jedno vrijeme čuvao samo za sebe, a za People je rekao kako je jedina osoba kojoj je prije vremena rekao o toj časti bila njegova supruga Julie Yaeger s kojom živi gotovo 20 godina.

"Bila je zapanjena, ali znašjako slatka zbog toga. Nakon malo hihotanja i šoka, rekla je "Oh, dobro da su shvatili." I to je bilo jako slatko. Vjerojatno nije govorila istinu, ali što će reći?", izjavio je Paul.

Kako on i Julie imaju dvoje djece, 17-godišnjeg sina Jacka i 12-godišnju kćer Darby, Paul je zaključio da sebe prije svega smatra obiteljskim čovjekom.

"Kad razmišljam o sebi, razmišljam o sebi kao o mužu i ocu. Kada ne radimo samo se družim s obitelji, to je ono što mi se nekako najviše sviđa", priznao je.

Mnogi smatraju da Paul izgleda puno mlađe od svojih godina i obožavatelji ga zato čak i preklinju da im otkrije svoju tajnu mladolikog izgleda i koje preparate za njegu lica koristi. Neki su otišli toliko daleko s komentarima da su zaključili da Paul jednostavno mora biti vampir jer nije moguće da tako izgleda.

"Paul Rudd je besmrtan", "Paul, koje si tamne moći koristio?", "Paul Rudd je vampir, očito je", "Kako je moguće da nije ostario od 'Djevojaka s Beverly Hillsa'", "Koju linija proizvoda za njegu kože koristi?", samo su neki od komentara začuđenih obožavatelja koje dobiva.

Prošlogodišnja titula People's Sexiest Man Alive pripala je glumcu i zvijezdi "Creeda" Michaelu B. Jordanu.