Jane Seymour paparazzi su ulovili dok je obavljala svakodnevne obaveze u Malibuu u ležernom izdanju i bez trunke šminke.

Glumica Jane Seymour proslavila se u seriji "Doktorica Quinn, žena vrač", u kojoj je utjelovila naslovnu ulogu, a u 90-ima su muškarci uzdisali za njom.

Glumicu i danas obožavatelji je na Instagramu obasipaju komplimentima i čude se njezinu mladolikom izgledu u 71. godini.

No sada su je nakon dugo vremena ulovili paparazzi, a njihove su fotografije otkrile da je istina ipak nešto drugačija.

Jane je snimljena u Malibuu dok je obavljala svakodnevne obaveze, u ležernom izdanju i bez trunke šminke. No iako je sada jasno da u stvarnosti izgleda drugačije nego na uređenim fotkama koje dijeli na Instagramu, godine su je ipak pomilovale, a uspješno održava i zavidnu figuru.

Jane nije pobornica estetskih zahvata, što je istaknula puno puta, i tvrdi da tajna njezina izgleda leži u tjelovježbi i zdravoj prehrani.

"Šetam po plaži, vježbam pilates. Pokušavam ostati u formi i jesti zdravo, ali nikad nisam na dijeti i slično, sve je umjereno i to djeluje na mene" ispričala je glumica jednom prilikom, a tada je istaknula i da je jedan obrok na dan dobar trik.

"Ujutro prvo kava, a kasnije hrana. Obično jurim negdje i zaboravim jesti do sredine dana. Moj partner David je na isprekidanom postu pa ne jede do 14 sati. Ako ogladnim kasnije, pojest ću malo tamne čokolade i popiti čašu vina, to je obrok, zar ne?" objasnila je te se pohvalila da ima istu težinu kakvu je imala sa 17 godina.

Inače, serija "Doktorica Quinn, žena vrač" premijerno je prikazana na Novu godinu 1993. i emitirala se do 1998. godine.

