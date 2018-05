Paola Valić Bekić provela je nekoliko dana u Italiji.

Paola Valić Bekić uspjela je uloviti nekoliko dana kako bi malo odmorila. Naime, s obitelji je otišla u Italiju. Posjetila je Veneciju, Veronu te Gardeland.

Paola se, zbog sina, odlučila prepustiti čarima Gardelanda no kada nam je ispričala svoju avanturu, čini se da je možda i požalila.

''Probala sam vam neku Mammut vožnju. To je bio trenutak kada su me dečki uvjeravali da to uopće nije frka. Bila sam lakovjerna i povjerovala. Srce mi je skoro stalo. Jednom i dosta za sva vremena. Od svih avantura meni vam je najbolja vožnja vlakom kroz Gardeland. To je za penzionere. Bez adrenalina'', kazala nam je Paola koja je ipak uživala u Italiji.

''Svašta ima u Gardelandu. Svidjela mi se njihova Egipatska piramida. Samo sam sjedila i uživala. Uglavnom, moj sin je bio puno hrabriji od mene. Mene se na sve trebalo dugo nagovarati. Vodili su me i na neku Atlantidu. Ma tu sam srce putem izgubila. Nikad više. Meni je zapravo bilo najljepše u Veneciji i Veroni. Znametinosti, balkon ljubavi, fina klopa… To je bilo baš za mene'', otkrila nam je Paola koju trenutno pratimo u showu Tvoje lice zvuči poznato.

