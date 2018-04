na. Ekipica koja ostaje u . Najljepši dio ovog posla je taj da upoznaš ljude čije su životne postavke na sličnom putu. Kad vidiš da netko radi srcem, dušom i otvorenom energijom za sve životne izazove. Ovo je dvoje 'luđaka' s kojima provodim najviše vremena. Jedan je tipični Faruk, drugi je neustrašivi ris. Nas troje, kad se nađemo tu negdje, možemo kružiti oko Mosta slobode , koliko god treba! @amelcuric (dobro koji je vama...), @majabajamic (javi mu da se vraćamo natrag) - #zagreb #sunnyday #friends #paola #amelcuric #majabajamic #musicmakesthepeoplecometogether

A post shared by Paola Valić Bekić (@paola_valic_bekic) on Apr 2, 2018 at 3:38am PDT