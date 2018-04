Paola Valić Bekić emotivnom izvedbom Chandelier u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' nije samo odnijela pobjedu već je izazvala brojne emocije.

Imitirati Siu u showu Tvoje lice zvuči poznato bio je vokalno zahtjevan zadatak, pa je Paola ovu izvedbu doživjela vrlo emotivno s obzirom da se pod svjetlima reflektora nije našla gotovo 10 godina.

''Onda sam ja rekla, ajde sad Paola, čovječe, imaš priliku za sve one sve one svoje tuš kabina nastupe, kad sam čula prvi put Chandelier, onako mi je bilo joj kako bi bilo divno to zapjevati na nekoj pozornici, stvarno sam tako razmišljala prije pet godina, tako da je to definitivno dokaz zapravo u cijeloj ovoj priči da ljudi moraju vjerovati u sebe i u svoje snove'', kazala je Paola koja je mnoge dirnula svojim nastupom.

''Ja sam plakala od sreće kad sam uspjela sve te visoke tonove otpjevati jer sam vidjela da se ipak moja duša odčepila i da mogu ja to, Nives je plakala, poslije su mi došli neki ljudi iz publike da su bili jako dirnuti s nastupom, Maja je isto bila u transu, ona mi je bila velika podrška'', otkriva Paola.

