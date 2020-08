Pamela Ramljak progovorila je o detaljima svog drugog poroda.

Domaća pjevačica Pamela Ramljak prošlog je tjedna rodila djevojčicu Mariju i objavila preslatku fotografiju te istaknula da joj je srce potpuno.

Pamela je ovog puta progovorila o detaljima poroda i podijelila fotografiju iz bolnice na kojoj je potpuno prirodna. "Možda i nije najprezentnija fotka, ali znate da nemam problem objaviti i ovakve fotke. Ovo je jutro nakon svega. Sjećate se kako sam vas molila da me utješite kako će ovaj put biti sve puuuno brže i lakše i stvarno jeste, što se vidi po gotovo 600 komentara i hrpu poruka u inboksu", napisala je pjevačica.

"A sad za one mame koje još to čeka, evo i moje iskustvo. U 11 ujutro došla sam u Petrovu s laganim trudovima, u 13 sam ušla u rađaonu i u točno 15:01 rodila sam Mariju. Bez epiduralne. Dakle, cure (najviše one iz inboksa), bez straha. Sve je lakše drugi put. Zahvalila bih javno i ekipi koja je bila sa mnom, a posebno babici koja je sve riješila u petnaest minuta", dodala je Ramljak.

Pamelinim pratiteljima svidjela se njezina realna fotografija i čestitali su joj na drugom djetetu. "Baš mi je drago da je sve prošlo u najbolje redu. Slika je super i realna. Prvo sam rodila bez epiduralne i mislim da ću najvjerojatnije i drugo dijete tako... vidjet ćemo. Odbrojavam do kraja i nikako da dani prođu", "Fotka je super. To je lijepo lice mlade mame", "Ajme. I ja si želim takav porod", komentirali su objavu.

Inače, Pamela je od 2013. u braku s Mladenom Salajsterom i imaju sina Antuna.