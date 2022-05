Popularna američka glumica Pamela Anderson uživa u svojem uspjehu na Broadwayu. Ne krije svoj besprijekorno dobar izgled u šestom desetljeću, ta žena kao da nema nijednu boru.

Glumica Pamela Anderson (54) oduševila je izgledom svoje obožavatelje dok im je dijelila autograme. Prošlog mjeseca započela je svoj osmotjedni mjuzikl "Roxie Heart". Podrška su joj bili njezini sinovi Dylan Jagger Lee (24) i Brandon Thomas Lee (25).

Plavokosa bomba, kako je nazivaju njezini obožavatelji, pokazala je da u šestom desetljeću izgleda bolje nego u mlađim danima. Naime, Pameli se gotovo pa ni jedna bora na licu ne vidi, a zubi su toliko blještavi.

Pamela Anderson is ready to tell her story in a new documentary.



The film, which has been in the making for several years, will feature the pop culture icon setting the record straight as she looks back on her professional path and her personal journey. pic.twitter.com/vSNvsQPE48