Pamela Anderson jako je povrijeđena nakon prekida s mlađim nogometašem Adilom Ramijem.

Prije nekoliko dana Pamela Anderson šokirala je obožavatelje na Instagramu.

51-godišnja prsata ljepotica s malih ekrana u objavi je obznanila kako je njezinoj dvogodišnjoj vezi s mlađim nogometašem Adilom Ramijem došao kraj jer ju je on čitavo vrijeme varao.

"Teško je prihvatiti da su zadnje dvije godine mog života bile velika laž. Prevarena sam, navedena da mislim kako smo imali 'veliku ljubav'. Slomljena sam jer sam u posljednjih nekoliko dana saznala da je vodio dvostruki život. Šalio se na račun drugih igrača koji imaju djevojke u stanovima blizu svojih žena. Nazivao ih je čudovištima. No ovo je gore. Svima je lagao. Kako je mogao kontrolirati srca i umove dviju žena? Sigurna sam kako ih je bilo još. On je čudovište. Kako je moguće da sam pomogla toliko ljudi, a sebi nisam uspjela pomoći?" napisala je prevarena ljepotica pored crno-bijele fotografije sebe i sada već bivšeg dečka.

Pamela tvrdi kako je Adil vodio dvostruki život s njom te bivšom partnericom i majkom svoje dvoje djece, francuskom manekenkom Sidonie Biémont, a dan nakon objave oglasio se i nogometaš.

"Pauza nikad nije jednostavna. Često u takvim slučajevima emocije mogu preuziti čovjeka i dopustiti da se stvari preuveličaju. Pamela je potpuna osoba, koju duboko poštujem, s vlastitim uvjerenjima, iskrena u svojim borbama i prema njoj je moja ljubav bila uvijek iskrena. To je ono što želim pamtiti. Mislim da ne bismo trebali otkrivati našu intimnost i povijest koja se tiče samo nas. Međutim, u ovom trenutku želim nešto rasvijetliti. Ni u kojem slučaju ne vodim dvostruki život, jednostavno sam vezan i naklonjen očuvanju trajnog odnosa sa svojom djecom i njihovom majkom Sidonie, koju duboko poštujem. To je trebalo biti transparentno u našim odnosima. Pretpostavljam. Bio sam i ostat ću vjeran svojim vrijednostima i uvjerenjima koja su moja, i koja su izražena u mojoj predanosti i podršci udruzi Solidarte femmees. Ponosan sam što sam sudjelovao u njihovoj velikoj i lijepoj kampanji koja je pokazala izniman rad udruge i njezinih članova. Želim mir i diskreciju našim obiteljima i prijateljima, čak i ako me boli i povrijeđen sam. Nadam se da razumijete i poštujete to."

Zanimljivo, dok je 33-godišnjak bio u vezi sa Sidonie, starleta Francesca Cirpiani javno je otkrila kako su imali aferu, a vuk i dalje nije promijenio svoju ćud.

Čini se kako povrijeđena Pamela ne planira tako brzo odustati od iznošenja prljavih detalja jer je upravo na stranicama svoje zaklade objavila mailove koje je razmijenila sa Sidonie. Tamo, među ostalim, stoji i kako joj je jednom prilikom nogometaš zgnječio obje ruke te ju čupao za kosu, a tučnjava se navodno dogodila prošlog ljeta.

Sidonie joj je priznala kako su nakon prekida nastavili sa seksualnim odnosima te da joj je nogometaš rekao kako je veza s Pamelom samo radi publiciteta te da su oni zapravo samo prijatelji. Pamela je prva kontaktirala s manekenkom u nadi da će popiti kavu u Parizu i postati prijateljice, a u prvom mailu joj je i objasnila da nikada nije pokušavala stati između njih, već, dapače, htjela je biti u što boljim odnosima s njom.

"Draga P, zahvaljujem ti na lijepoj poruci, i kao žena i kao majka. Adil i ja nastavili smo se viđati godinu i pol nakon prekida, a onda mi je rekao da pratim medije jer će napokon doći kraj vašoj vezi. Govorio mi je da mu fali naša obitelj, no, iskreno, više ga ne trebam kao muškarca, već kao oca našoj djeci. Taj čovjek ima veliko srce, ali je lažljivac i preboljela sam ga. Bila sam vrlo povrijeđena te sam odlazila na terapije, no sada je sve to iza mene. Nazovi me kad god želiš", poručila joj je Francuskinja.

Pamela je tada otkrila kako mu se više ne misli vraćati te da je ovo za nju definitivni kraj. Prevarene ljepotice još su izmijenile nekoliko mailova suosjećanja i podrške, a nogometaš se više nije oglašavao.

Ponekad je šutnja doista zlato...