Pamela Anderson nedavno se udala za Jona Petersa, a oboma je to peti brak.

Pamela Anderson prije nekoliko se dana udala za Jona Peteresa.

Jedna od najpoznatijih plavuša današnjice i zvijezda serije "Spasilačka služba", 52-godišnja Pamela Anderson odnedavno je ponovno udana žena, a njezin izabranik je 74-godišnji filmski producent Jon Peters.

Pamela i Jon odlučili su se vjenčati u Malibuu nakon tajne i vrlo kratke romanse, a na intimnoj ceremoniji prisutna su bila njihova djeca. Vijest je potvrdio sam Jon koji je izjavio da su on Pamela bili zajedno nekoliko mjeseci.

Ono što je u cijeloj priči zanimljivo je da su se upoznali još prije 35 godina i već su bili zajedno u kratkoj vezi 1989. godine. "Posvuda je bilo prekrasnih djevojaka. Mogao sam birati koju želi, ali 35 godina, samo sam želio Pamelu. Ona me čini divljim, na dobar način. Inspirira me, štitim je i tretiram na način na koji to zaslužuje", izjavio je Jon za THR.

