Paige Spiranac, poznata bivša golferica i Instagram influencerica proglašena je za najatraktivniju ženu svijeta po magazinu ''Maxim'', a sretne vijesti prokomentirala je sa svojim obožavateljima na Instagramu.

Paige je bila vrlo sretna zbog ove titule, a sama je rekla da je više puta kontaktirala časopis kako bi se uvjerila da je to istina.

''Imala sam prilično sreće u karijeri usprkos tome što su svi mislili da nikada neću uspjeti, ali ova godina je bila ogromna promjena za mene i mislim da je to zato što sam doživjela ogromnu pažnju zbog "Maxima", rekla je.

Paige je rođena u Coloradu 1993. godine, a njen je djed porijeklom iz Hrvatske koji se tijekom života preselio u Ameriku.

29-godišnjakinja je dugo bila na meti oštrih kritika zbog svog izgleda, a hejteri su joj čak i prijetili smrću jer je, navodno, seksualizirala golf i prodavala svoje tijelo.

''Govorili su mi da sam promiskuitetna jer nosim tajice i uske suknje na terenu, da sam loša osoba, da sam sramota za golf'', rekla je i podijelila da su napadima bili izloženi i njezini roditelji.

''Kada je riječ o golfu, znam da me ljudi gledaju kao da sam neka šala. Mislim da to nisam. Da sam muško sa istim brojem pratitelja na Instagramu, mislim da me ne bi gledali tako, rekli bi da je to sjajno'', komentirala je.

Na Instagramu je prati 3 i pol milijuna ljudi, a svoj fantastičan izgled nerijetko dijeli na seksipilnim fotografijama.

Majka joj je jednom tijekom golferske karijere skoro zabranila da igra golf jer je varala.

''Jednom sam varala u golfu i naučila lekciju. Bio je to jedan od mojih prvih turnira, a na kraju je loptica završila u vodi. Ispustila da sam drugu lopticu i rekla da sam ju pronašla", objasnila je pa dodala: "Izigrala sam sve na terenu, ali mama je primijetila da jedna loptica fali. Ona mi je pakirala torbu za golf pa je zato znala. Ona je jako draga, ali isto tako i zastrašujuća. Ne želite joj se zamjeriti. Tad mi je uputila samo jedan pogled i rekla da nikad više neću igrati golf.''

Paige se na veliku žalost brojnih pratitelja udala 2018. godine za svog osobnog trenera Stevea Tinoca kojeg godinama ističe kao najveću podršku.

''Upoznala sam ga na početku karijere. Kroz sve smo prošli zajedno, razumije me. Jednom mi je savjetovao da pokažem malo više dekolte", priznala je.

