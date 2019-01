Padma Lakshmi pohvalila se top formom na plaži u Miamiju.

Američka spisateljica indijskog porijekla, glumica i televizijska voditeljica Padma Lakshmi uživa na plažama Miamija, nakon novogodišnjih i božićnih praznika.

Ono čime plijeni pažnju je njena besprijekorna figura koju ova 47-godišnjakinja održava bez problema. Padma je nekoliko fotografija podijelila na svom profilu na Instagramu sa 472.000 obožavatelja.

"Ženski vikend u Miamiju s mojom sestričnom/sestrom Rajni", napisala je u storiju koji je objavila, uz fotografiju koja malo toga ostavlja mašti.

Prije nego je postala televizijska voditeljica popularnih kulinarskih emisija, Padma je izdala kuharicu "Easy Exotic" koja je proglašena najboljom kuharicom na svijetu 1999. godine. Uz nju objavila je još dvije knjige o hrani i memoare "Love, Lose And What We Are".

Uz to je suosnivačica neprofitne organizacije "The Endometriosis Foundation of America" i svjetska je amabasadorica organizacije "Keep a Child Alive".