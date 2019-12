Owen Wilson samozatajni je holivudski šarmer i vječni neženja koji je prošle godine dobio svoje treće dijete - kćerkicu Lylu. Nažalost, djevojćicu nije ni upoznao.

Poznati holivudski frajer i zvijezda mnogih kultnih komedija Owen Wilson svojim je šarmom uspio osvojiti i neke od najljepših žena svijeta slavnih, no ni s jednom nije uplovio u bračnu luku ili se smirio.

Dobio je troje djece s tri različite žene, a najmlađu kćer rodila mu je 15 godina mlađa, sad već bivša djevojka, Varunie Vongsvirates, i to krajem prošle godine. Iako se dosad činilo da glumac održava dobre odnose sa svim svojim bivšim ljubavima - Varunie je šokirala javnost priznavši kako Owen njihovu kćerkicu ne želi ni vidjeti!

Naime, Varunie je za Daily Mail priznala da Owen uopće nije posvećen odgoju njihove jdnogodišnje kćeri i to u toj mjeri da ju nikada nije ni upoznao. Lyla sada ima godinu dana, a sve to vrijeme njezin slavni holivudski tata nije uspio izdvojiti vrijeme da ju dođe vidjeti.

"Nikada nije upoznao Lylu. On pomaže samo financijski, no to nikada nije ni bilo potrebno. Lyla treba oca. Ironično je kako Owen stalno na filmu glumi oca, a svoju vlastitu kćer nikada nije ni upoznao!" rekla je Varunie.

Zanimljivo je da glumac plaća doista vrtoglav iznos ne bi li zadržao jednogodišnju slatkicu dalje od sebe - čak 25.000 dolara alimentacije mjesečno uplaćuje na račun Varunie. Time kupuje svoju slobodu i odriče se obveze prema kćeri, tvrdi njegova bivša djevojka koja je s obzirom na situaciju, opravdano ogorčena.

Uz to, glumac je jednokratno Varunie morao isplatiti i 70.000 dolara.

Poznato je da Owen nije čak ni vjerovao da je Lyla njegova kći, pa je tražio test očinstva - a kada su stigli rezultati, postalo je jasno da je ipak baš on tata male Lyle. Navodno je na sudu rekao i da on ne želi baš nikakvo skrbništvo nad djevojčicom te ju ne želi posjećivati.

Podsjetimo, Varunie i Owen su bili u vezi sveukupno pet godina, no mnogo su puta prekidali i mirili se, a znali su se viđati i s drugima. Owen inače već ima dva sina iz prošlih veza, a s njima održava i dobre odnose te ih redovito posjećuje.

Glumac sada živi momačkim životom, a nedavno je viđen i kako u javnosti razmijenjuje nježnosti s Caroline Lindqvist, bivšom djevojkom koju očito nije u potpunosti zaboravio. Poznato je i kako Owen voli lude partije na kojima se intimno druži s mnogim mlađahnim ljepoticama, a sveukupno se čini da mu je momački život mnogo draži od onog roditeljskog.

