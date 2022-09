U Hollywoodu postoji mnogo parova kojima veze vrlo kratko traju, a ovo je popis parova na koje smo i zaboravili da su uopće bili u ljubavnoj vezi.

Holivudski svijet slavnih obilježavaju ogromni popisi bivših ljubavnih partnera, a mi smo izdvojili 12 parova za koje smo i zaboravili da su nekada bili u ljubavnoj vezi.

Jedan od najpoželjnijih muškaraca danas prvi je na popisu.

Ryan Gosling davne je 2001. godine započeo svoju vezu sa Sandrom Bullock. Par je bio skupa dvije godine, a Ryan je jednom kratko rekao da je razlog njihova prekida bila industrija zabave u kojoj oboje rade.

Sljedeći neženja još je jedan od najpoželjnijih na svijetu, a malo tko zna da je glavni zavodnik Brad Pitt 1989. godine izlazio s kolegicom Christinom Applegate. Pitt je s Christinom stigao na dodjelu MTV nagrada, a ona ga je navodno te iste večeri ostavila i otišla s drugim dečkom.

Sljedeći par su i Salma Hayek i Edward Norton. Par je svoju vezu započeo 1999. godine, a od 2000. počeli su se skupa pojavljivati i na crvenim tepisima. Međutim, nije poznato kada je njihova veza završila i koji je bio razlog prekida.

Par kojeg bi rijetko tko spojio bili su i pjevačica Cher i glumac Tom Cruise. Dvojac je svoju kratku vezu započeo 1985. godine nakon što su se upoznali na vjenčanju Seana Penna i Madonne. Cher se jednom prilikom našalila na njihovu kratku vezu rekavši: ''Nije duga lista, ali je dobra lista. Mogla je to biti itekakva romansa, bila sam luda za njim.''

Sljedeći par su Jennifer Aniston i Paul Rudd. Upoznali su se na setu filma ''The Object of My Affection'' 1998. godine, ali njihova veza bila je vrlo kratka. Nastavili su biti prijatelji i surađivati na filmskim ekranima.

Godinu dana zajedno su bili i Julia Roberts i zvijezda serije ''Prijatelji'' Matthew Perry. Zaljubili su se nakon što je Julia gostovala u seriji, ali njihova iskra nije potakla veću vatru.

Još jedan par koji se upoznao na filmskim ekranima su i Liv Tyler i Joaquin Phoenix. Par je glumio u filmu ''Inventing the Abbotts'' sredinom 90-ih. Vezu su prekinuli 1998. godine, a Liv je jednom prilikom rekla: ''Zaljubila sam se u njega na prvi pogled.''

Par koji se pak upoznao na jednom photoshootingu bili su Keira Knightley i Jamie Dornan. Poznata glumica iz ''Ponosa i predrasuda'' te zavodnik iz '’50 nijansi'' svoju su romansu započeli pred kraj 2003. godine. 2005. godine odlučili su se razdvojiti, a još uvijek nije poznat razlog njihova prekida.

Sandra Bullock bila je prava zavodnica kroz cijeli život pa je tako osim Ryana Goslinga na nju uspio pasti i još jedna tiha patnja mnogih žena, Matthew McConaughey. 1996. godine upoznali su se na setu filma ''A Time To Kill''. Iako su prije filma bili prijatelji, iskrica je krenula tijekom druženja na setu, a svoju su vezu raskinuli krajem 90-ih.

Prije nego je upoznao ženu svog života Blake Lively, Ryan Reynolds zaveo je pjevačicu Alanis Morissette. Njihova ljubav započela je 2002. godine, a par se čak i zaručio. Međutim, 2005. godine krenuli su svojim putevima, a Alanis je jednom izjavila da joj je Ryan više poput brata po duši.

Predzadnji par koji je tada punio medijske stupce bili su i glumica Cameron Diaz i pjevač Justin Timberlake. Upoznali su se 2003. godine na Kids Choice dodjeli nagrada, a ljubav je potrajala čak četiri godine. Ipak, odlučili su da nijedno ni drugo ne žele ništa ozbiljnije te je veza završila.

A posljednji par s ove liste su glumci Natalie Portman i Jake Gyllenhaal. Jake i Natalie bili su u vezi od 2006. godine, a iako su odlučili prekinuti svoju ljubav, ostali su dobri prijatelji te zajedno i glumili na sljedećem filmu 2009. godine ''Brothers'' te ostali prijatelji.

