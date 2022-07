Pjevačica Nina Kraljić pohvalila se novim dečkom Janom Malusom koji ima posao za koji su rijetki čuli, a čini se kao da su stvoreni jedno za drugo.

Pjevačica Nina Kraljić pohvalila se novim dečkom na svom Facebook profilu.

Nina je otkrila kako je u vezi sa Slovencem Janom Malusom koji se baš kao i Nina bavi rijetkim hobijem za koji su rijetki čuli – terapijom zvučnim kupkama.

Jan i Nina svojim kupkama pomažu ljudima koji se žele riješiti trauma, a terapija koristi glas i drevne instrumente kako bi se postigao željeni efekt.

Osebujni Slovenac rekao je kako je ovo njegov poziv pa ispričao da uživa kada učini da se netko osjeća bolje.

''Ovo je jedna od mojih misija. Volim biti od pomoći drugima i moći prenijeti nova znanja. Uživam kad se netko osjeća bolje, doživi, vidi i sjeti se stvari koje mu puno znače i pomažu. Veselim se biti oslonac drugima, ali istovremeno to činim i za sebe jer se u svom radu izražavam u potpunosti'', rekao je za slovenski časopis Indijanez.

''Zvuk omogućuje otvaranje stanica, otvaranje stanične memorije i stare neizražene emocije ili traume, koje još nisu oslobođene, mogu izaći na površinu. Kada se otvore, izražavaju se emocije kao što su plač, smijeh, ljutnja, tuga. Djeluje i na podsvjesnoj razini: ako netko zaspi tijekom seanse, zvuk i dalje liječi'', objasnio je Jan.

Slovenca je pad sa skateboarda u prošlosti potaknuo da se počne baviti meditacijom, a to je shvatio nakon što je od pada ostao bez svijesti.

Jan je s Ninom otvorio i studio za pružanje ovakvih terapija, a nazvali su ga ''Studio Heka''.

Nina je o svom poslu pričala i pred kamerama In magazina.

''Umjetnost je tu da potiče ljude na razmišljanje i to je ono što ja želim dobiti, ja želim dubinu, a istovremeno uz dubinu želim onu glavnu nit što glazba je, što duša je, što istina je, sve one glavne stvari koje su možda u današnje vrijeme dosta zanemarene, te jednostavne, bazične, prekrasne stvari tipa konekcija s prirodom, konekcija samih sa sobom, sa svojom autentičnošću, to su neke stvari na kojima ja temeljim svoj rad. Ja ne mogu opisati koliko je lijepo kad vidiš zadovoljne ljude koji su došli u jednom stanju, a izašli u posve drugom stanju i to je nešto što me toliko ispunjava. Evo da nema stagea bila bi super, Stage je naravno prekrasna stvar, dijeliti muziku s ljudima na pozornici, ali ovo je jednako prekrasno'', ispričala je.

