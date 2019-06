Snježana Mehun ponovno je sretna u ljubavi, što je nedavno potvrdila i našem IN magazinu.

Prije nekoliko dana zagrebačka poduzetnica otkrila nam je kako ponovno ljubi.

Radi se o Snježani Mehun koja sve uspješnije pliva u modnim vodama sa svojim brandom odjeće Duchess Womenswear, a tada je kamerama IN magazina otkrila i kako ponovno ljubi.

"Aaaaah, nešto se kuha! Hoće li se skuhati ne znamo, ne znamo kako će završiti kuhanje! A čuj, sad je probna testna vožnja. Kao kad uzmeš auto pa imaš probnu vožnju", rekla nam je tada Snježana te nastavila.

"Mislim da je dovoljno da bude drag prema meni, dobar, da me zagrli kad treba i poljubi kad treba i to je to. Stvarno mi ne treba, koliko god to zvučalo kao floskula, meni stvarno ne treba ništa više."

A nakon 10-godišnje veze i braka s 8 godina mlađim manekenom Mihaelom Galekovićem, poduzetnica i novopečena modna dizajnerica sada ljubi nekoliko godina starijeg bečkog poduzetnika Franza Schillingera, no nije poznato kada su se počeli viđati.

Snježana ga je pokazala nedavno u Instagram pričama iz Dubrovnika, gdje joj je on radio društvo na izboru za Miss Dubrovačko-neretvanske županije na koji je stigla zbog svojih haljina koje su nosile misice.

Nakon revije, Snježana, Franz, Snježanin sin Dino i brojni prijatelji nastavili su se zabavljati u noćnom klubu Revelin do ranih jutarnjih sati.

Podsjetimo, s Galekovićem se rastala u prijateljskim odnosima, a u intervjuima je često isticala kako mu ništa ne zamjera, već se njihov odnos iz ljubavnog pretvorio u prijateljski. Nakon nekoliko mjeseci krize, Mihael se iselio iz zajedničkog doma, a Snježana mu je tada prepustila kafić koji je imala u centru grada.

Par je bio u vezi od kraja 2004. godine, a vjenčali su se u Meksiku na plaži 2011. godine. Tri godine kasnije uslijedio je razvod, a sudeći po velikom osmijehu na njezinom licu, poduzetnica je ponovno sretna.