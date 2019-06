Stručnjaci su analizirali snimku navodnog lošeg trenutka i prve javne nesuglasice princa Harryja i Meghan Markle.

Snimka koja prikazuje princa Harryja i vojvotkinju Meghan Markle kako stoje na balkonu Buckinghamske palače i kako joj on daje na prvi pogled strogu i ljutitu uputu da se okrene naprijed stvorila je pravu pomutnju na internetu i rasprave o tome što se zapravo dogodilo da je princ tako reagirao.

Interpret as you wish but here’s that #TroopingtheColour video WITH SOUND since lies are being told #MeghanAndHarry #MeghanEffect #MeghanMarkle #DukeofSussex #DuchessofSussex #DuchessMeghan pic.twitter.com/kDY801VbIG