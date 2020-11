U javnost su izašli dosad nepoznati detalji o odnosu Melanije i Donalda Trumpa, a sve je otkrio njezin frizer Lino Carbosiero.

Donald Trump i njegova supruga Melania žive pod povećalom javnosti, a njihov odnos česta je tema rasprava jer mnogi sumnjaju u njihov skladan brak pun ljubavi i razumijevanja, a neki čak vjeruju kako je to sve jedna velika predstava za javnost.

A kako stvari između, trenutno aktualnog predsjednika SAD-a i njegove prve dame stoje, otkrio je njezin osobni frizer koji tvrdi da unatoč percepciji javnosti, njih dvoje imaju odnos pun ljubavi, ali i drskosti.

56-godišnji britanski frizer imena Lino Carbosiero za Melaniju je počeo raditi u lipnju 2019. godine nakon što joj ga je netko bio preporučio za vrijeme njezina posjeta Velikoj Britaniji i tvrdi da je ona privatno u potpunosti drugačija nego se prikazuje u javnosti.

Lino je gostovao u televizijskom showu "Lorraine" u kojem je otkrio kako osoblje Bijele kuće voli Melaniju i Donalda koji ih sve doživljava i svjestan je njihove pomoći, a da je prva dama topla, inteligenta i da ima sjajan smisao za humor.

Njegovo gostovanje dogodilo se samo dan nakon što je bivša politička pomoćnica Donalda Trumpa Manigault Newman izjavila kako predsjednički par ima vrlo čudan brak.

"Ja vidim njezinu potpuno drugu stranu. Jako je topla osoba i pažljiva. Stalno brine o svojim asistentima, pita ih kako su, trebaju li što. Zagrlit će vas ako treba, njezin tim ju voli, zapravo vole i njega. Vidio sam Melaniju u trenutku kada je bila odjevena samo u kućni ogrtač, a on je bio pokraj nje i zakopčavao gumbe na košulji. Nestašni su dok su zajedno. I jako se vole, vidio sam to, a vidio je i moj asistent. Dakle, nije da izmišljam to. Hihoću se neprestano zajedno i zapravo su slatki", izjavio je Lino.

Dodao je i kako se u javnosti drže rezervirano jer su na to jednostavno osuđeni.

"Vidim da su rezervirani jer svi osuđuju njihove živote. Ali privatno je Melania jako smiješna, inteligenta i draga osoba. Kada radite s nekim od pet sati ujutro, vidite ga u stvarnom stanju i tek nakon toga možete razumjeti kakvi su to ljudi", zaključio je.

Međutim, nemaju svi koji su surađivali s Melanijom i Donaldom takva iskustva. Neki tvrde kako je Donald svojoj supruzi jako odbojan i kako ona odbija bilo kakav kontakt s njim, a neke od takvih situacija i trenutaka zabilježili i fotoreporteri.

Tako se već nekoliko puta nagađalo da Melania uopće ne prati supruga na javnim događanjima i službenim putovanjima već da je s njim njezina dvojnica, nekoliko puta ga je posramila ne želeći ga primiti za ruku ili ga bilo kako dotaknuti pred kamerama, on je pak snimljen kako joj naređuje da se nasmije za potrebe fotografiranja, a njezin usiljen smiješak nikome nije mogao promaknuti.

