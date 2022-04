Liza Minnelli bila je jedna od prezenterica na ovogodišnjoj dodjeli Oscara, a sve je posebno ganuo trenutak s Lady Gagom koji je sve raznježio. Međutim, sada su se pojavile nove informacije koje stoje iza tog momenta.

Prijatelj Lize Minnelli oglasio se nakon oskarovskog trenutka legendarne glumice i Lady Gage koji je ove godine sve posebno raznježio.

Naime, na prizor Lize Minnelli u invalidskim kolicima i Lady Gage koja joj je podrška u trenutku kad treba proglasiti nominirane u kategoriji najboljeg filma, rijetko je tko ostao ravnodušan.

No Michael Feinstein, Lizin prijatelj, ovog je tjedna je stao u obranu krhke pojave spomenute glumice. On je u jednoj emisiji izjavio kako su organizatori dodjele najprestižnije filmske nagrade planove promijenili u zadnji čas.

Feinstein tvrdi da je prvi plan bio da Minnelli sjedi u redateljskoj fotelji, ali da su je u invalidska kolica stavili u zadnji čas što je nju uznemirilo i potreslo. Poanta je bila u tome da je ona sama tražila da prezentaciju održi sjedeći zbog bolova u leđima, no ne na ovaj način.

''Sabotirali su je. Sabotaža je strašna riječ, ali to je tako bilo. Pristala je nastupiti na dodjeli samo ako će sjediti u redateljskoj fotelji. Želja joj je bila da pred publikom izgleda što snažnije, nije željela da je vide kako šepa i ovako krhku. Rekla mi je da svakako želi izgledati dobro i da ne želi da se ljudi brinu za nju'', tvrdi Lizin prijatelj.

Dodao je da se plan promijenio samo pet minuta prije nego što je trebala izaći na pozornicu, a nakon što je Will Smith ošamario Chrisa Rocka.

''Valjda su se svi uznemirili, samo su joj rekli da se iz redateljske stolice premjesti u invalidska kolica'', priča Feinstein koji tvrdi da ona to nije željela dopustiti i da je ponavljala kako nije pristala na to.

No navodno su joj organizatori rekli da onda neće ni izaći na pozornicu te da će Lady Gaga prezentaciju odraditi sama.

Na kraju je Minnelli odradila svoj dio, ali to ju je, kako Feinstein tvrdi, duboko potreslo.

''Bila je nervozna i zbog toga je djeovala kao da je izvan sebe. Bila je jako razočarana jer su je ljudi vidjeli onako kako nije željela da je vide. Bilo joj je žao što je tako ispalo'', govori Feinstein.

Liza se zbog bolesti rijetko pojavljuje u javnosti, no iako je bila tužna jer su se gledatelji zabrinuli za nju, publika je bila jako sretna što je vidi pa su je tada pozdravili ovacijama.

