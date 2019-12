Mohamed Hadid zaprosio je 32 godine mlađu manekenku i poduzetnicu Shivu Safai 2014. godine, no nikada nisu stigli do oltara.

71-godišnji Mohamed Hadid i 39-godišnja zaručnica Shiva Safai prekinuli su prije otprilike godinu dana.

Iako se o tome itekako šuškalo posljednjih mjeseci, prekid je postao služben tek prošli tjedan kada je Shiva potvrdila vezu s novim dečkom, Nielsom Houwelingom.

A sada se saznalo i zašto je poznati par prekinuo višegodišnju romansu. Naime, Hadid koji je inače otac petero djece, među kojima su i poznate manekenke Bella i Gigi Hadid, nije želio imati više djece, dok je atraktivnoj Shivi to bila velika želja, kao i udati se za bogatog poduzetnika.

To je jasno dala do znanja i u reality showu "Second Wives Club" u kojem je otvoreno razgovarala sa zaručnikom u vezi toga što on ne želi ponovno pred oltar, što je nju jako smetalo.

No drugi izvori tvrde kako je razlog prekida ležao i u tome što je Mohamed pred bankrotom, iako se njegovo bogatstvo još nedavno procijenjivalo na 400 milijuna dolara.

Spominjala se i 25-godišnja manekenka Justyna Monde koja je tvrdila kako je imala 3-godišnju aferu s vremešnim poduzetnikom dok je on bio zauzet, no kako god bilo, Shiva je vratila vrijedni zaručnički prsten nesuđenom suprugu te sreću pronašla s nizozemskim glazbenim producentom Nielsom koji je od nje mlađi čak 13 godina, a par se navodno viđa nekoliko mjeseci.

Brojni obožavatelji poručili su joj kako su jako sretni radi nje, čime je tata Hadid i službeno postao prošlost.

Hadid je prethodno bio u dva braka. S Mary Butler razveo se 1992. godine te ima dvoje djece, dok je s reality zvijezdom i bivšom manekenkom Yolandom Hadid u braku bio od 1994. do 2000. godine te je s njom dobio Gigi, Bellu i sina Anwara koji je poznat i kao dečko pjevačice Dua Lipe.