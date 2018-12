Otkrivamo kako se Filip Rudan priprema za show Supertalent.

Filip Rudan i u velikom finalu Supertalenta pokušat će opet gledatelje osvojiti svojim glasom i stasom.

Ovaj se mladić sprema punom parom, otkrio nam je i ide li sve po planu.

''Pripreme teku dobro. Nisam još sasvim spreman, ali do izlaska na pozornicu ću biti. Zadovoljan sam svime kako sam zamislio nastup i jedva čekam da se to sve realizira. Uvijek postoji strah. Bojim se da ne krene nešto po zlu. Da mi ispadne mikrofon, da se poskliznem ili da ostanem bez glasa – to su strahovi koji me sada muče pred veliko finale'', priznao je Filip te otkrio što bi s novčanom nagradom ukoliko pobijedi.

''Ako pobijedim novac ću uložiti u svoju karijeru, u razvijanje svojega glasa. Većinu ću na to, ali malo ću se i počastiti. Mislim da mi je najveća konkurencija Adna Šestić. Ona je baš čudo'', kazao nam je Filip te priznao da i dalje simpatizira Maju te da će to gajiti i nakon završetka Supertalenta.