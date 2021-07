Pjesme "Influencerica" i "Me gusta" pjevača Frana FM-a postale su sastavni dio svakog radijskog etera.

Fran FM posljednjih mjeseci puni medijske stupce non stop. Njegove pjesme "Influencerica“ i "Me gusta“ postale su sastavni dio svakog radijskog etera, no prije trećeg singla, Fran FM odlučio je malo odmoriti od snimanja.

Ovaj mladi glazbenik koji slovi za pravi mamac za djevojke, svoje slobodno vrijeme u ljetnim danima provodi isključivo na Kvarneru, točnije na otoku Rabu. Tamo ljetuje već petnaest godina i taj otok smatra svojim drugim domom.

"Rab poznajem kao svoj dlan. Obožavam banjolske plaže, plažu na Pudarici, volim Lopar… Stari grad Grada Raba je predivan, Suha Punta također. To je samo dio mjesta koje obavezno obiđem tijekom ljetnog odmora na ovom jadranskom biseru“, otkriva Fran FM koji nam ovo piše iz debele hladovine.

"Volim ja sunčanje, ali ipak je bolje u hladovini. Obožavam roniti i šetati plažama. Rab je idealan jer ima sjajne plaže, odlične restorane i odličan je noćni život. Dobri su noćni klubovi, ali još bolje je u kafićima uz more gdje svira živa glazba. Na ovom otoku nikada nije dosadno“, otkriva mladi glazbenik.

Fran FM iako trenutno odmara, zapravo ubrzano radi na svojoj idućoj pjesmi koja će svijetlo dana ugledati na jesen.

Kako je njegov spot za posljednju pjesmu "Me gusta“ oduševio publiku, Fran za idući spot također sprema pravu vizualnu poslasticu. Podsjetimo, Fran je posljednji spot snimao upravo na otoku Rabu.

Do tada… Uživajte u njegovoj posljednjoj pjesmi.