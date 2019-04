30-godišnja Adele odlučila se razvesti od 15 godina starijeg supruga Simona Koneckog nakon osam zajedničkih godina.

Prije nekoliko dana saznalo se kako se razvodi popularna pjevačica Adele.

30-godišnja Adele odlučila se razvesti od 15 godina starijeg supruga Simona Koneckog nakon osam zajedničkih godina, od kojih su tri proveli u braku. Par ima i sinčića Angela.

Podsjetimo, glazbena senzacija supruga je upoznala 2011. godine, a vjenčanje je održano u strogoj tajnosti 2016. godine. "Adele i njezin partner odlučili su se rastati, no nastavit će se zajednički brinuti o sinu najbolje što mogu. Kao i uvijek, i sada mole za privatnost", stajalo je u kratkom priopćenju. Također, naglašeno je da pjevačica ni u budućnosti neće davati nikakve izjave u vezi s tim.

No neki detalji ipak su procurili u javnost, pa se tako saznalo da supružnici već godinama nisu živjeli zajedno, no to baš nitko nije znao. Drugim riječima, njihova je veza već ranije bila formalno mrtva, a prema pisanju britanskog The Daily Maila, Adele je već viđena u New Yorku kako se ljubi sa zasad nepoznatim muškarcem.

"Ona je snažna žena koja samo želi nastaviti sa svojim životom. Muškarac s kojim je viđena sličan je njezinu bivšem suprugu, samo je 'zgodniji'", raspričao se nepoznati izvor te nastavio. "Adele živi u Los Angelesu te joj se jako sviđaju Amerikanci. Sve više izlazi na spojeve i odlično se zabavlja. Koncentrirana je na odgoj šestogodišnjeg sina i trenutačno ne traži ništa ozbiljno."

Milijunaš i pjevačica nisu se odmah razveli upravo zbog sinčića, no godinama su uspješno živjeli odvojene živote te dobro funkcionirali kada je u pitanju zajednički odgoj, što je pravo umijeće. Neki drugi izvori tvrde pak da su problemi počeli neposredno nakon tajnog vjenčanja 2016. godine, iako se do dodjele Grammyja 2017. godine nije ni znalo da je pjevačica udana žena.

"Ja sam udana žena. Moj suprug i sin jedini su razlozi zbog kojih ovo radim", izjavila je tada preuzimajući nagradu.

Navodno sada već bivši supružnici nisu potpisali predbračni ugovor, pa se očekuje i bitka za podjelu imovine. Pjevačica je teška više od 180 milijuna dolara, a ni Simon ne stoji loše, no nadamo se da ovo ipak neće biti jedan od gadnih celebrity razvoda s niskim udarcima. Do sada smo ih već vidjeli previše...