Kim Kardashian i Kanye West česti su gosti raznih događaja diljem svijeta, što uključuje i česta poziranja na crvenom tepihu u čemu Kim ponajviše uživa

Kim Kardashian i Kanye West jedan su od najpoznatijih parova na planetu, što podrazumijeva da javnost itekako zanima što se događa u njihovim životima, iako u ovom slučaju publika ima uvid u puno toga zahvaljujući njihovom obiteljskom realityju ''Keeping Up With The Kardashians''.

No kako to uvijek biva, fanovi su zamijetili još jednu zanimljivost kad su njih dvoje u pitanju, a za koju razlog dosad još nije poznat.

Naime, dio posla svjetski slavnih zvijezda je i redovito pojavljivanje na raznim događajima prije kojih slijedi pojavljivanje i poziranje na crvenom tepihu, a Kim i Kanye su tu već eksperti. Znaju gdje gledati, a ako se malo bolje prouče njihove fotografije s evenata, očito je i da znaju kako stajati jer naime na većini fotografija Kanye stoji iza Kim. Ne pored, već iza, a vjerovali ili ne, ovom su se problemu posvetili i stručnjaci za govori tijela.

''To ne samo da govori o načinu na koji su njih dvoje povezani, već i o njihovoj osobnosti. Na prvu biste pomislili da bi jedan od najmoćnijih parova na svijetu izabrao podijeliti svjetla reflektora i stajati jedno uz drugo, ali ne, u ovom slučaju to nije tako. Kanye se postavlja Kim kao štit jer ne želi Kim ukrasti pozornost. Njemu je i cilj da Kim dospije u centar pažnje'', objašnjava za Independent Darren Stanton, stručnjak za govor tijela.

Iako se na prvi pogled može dobiti dojam da je Kanye sramežljiv, on zapravo na taj način samo iskazuje povjerenje prema Kim koja je i ovako i onako ona koja više voli kamere od njega što je na fotografijama i vidljivo.

''Izbočeni kuk, lijeva noga prema naprijed, sve su to znakovi koji ukazuju na Kiminu nadmoć'', dodaje Stanton.

Također, prema Kanyevom stavu zaključuje da galzbenik nema problem s egom te da mu to ni najmanje ne smeta.