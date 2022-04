Will Smith

Internetom kruži stara snimka na kojoj Will Smith suprugu Jadu Pinkett Smith preklinje da ga prestane snimati.

Stara snimka Willa Smitha u kojoj preklinje suprugu Jadu Pinkett Smith da prestane na društvenim mrežama objavljivati njihovu privatnu dramu ponovno je procurila na internetu. Redditom kruži snimka u trajanju manje od minute na kojoj je Jada iznenadila supruga pitanjima o njihovoj vezi, koja je u tom trenutku bila na koljenima.

Willu je očito neugodno na videu te je probao napraviti sve samo da ga prestane ispitivati. Unatoč njegovim molbama, Jada je snimku ipak objavila u videu uživo te ju je kasnije iskoristila za svoj podcast Red Table Talk. "Što bi rekao o redefiniranju našeg braka", pitala ga je Jada. "Rekao bih da me ne snimaš bez da me prije toga upozoriš", odgovorio joj je Will kada je shvatio da video koji snima njegova supruga ide uživo na njezinu Instagramu.

Naglasio joj je u nekoliko navrata da ne želi da ga snima, pogotovo ne dok je u privatnosti svoga doma. "Izgleda kao da mu je zaista neugodno", "Baš je nervozan, čini se kao da ga Jada namjerno provocira", "Pogledajte mu oči, baš tužno", samo su neki od komentara ispod videa koji je ponovno osvanuo.

Podsjetimo, Will Smith je komičara Chrisa Rocka udario po licu usred nedavne dodjele Oscara nakon što se našalio na račun gubitka kose njegove supruge. Smith je zbog toga napustio je američku Akademiju filmskih umjetnosti i znanosti, a čitav svijet je brujao o njegovu potezu zbog kojeg se i privatno i poslovno našao u nevoljama.

