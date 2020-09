Osoblje britanske kraljice Elizabete odbilo je zatvoriti se u izolaciju s njom i obitelji na četiri tjedna.

Kraljica Elizabeta II. navodno je bijesna na svoje osoblje u Sandringhamu jer odbijaju ostati s njom i obitelji za Božić ove godine. Tim od oko 20 zaposlenika zamolila je da ostanu bez svojih obitelji s njom u Norfolku, skupa s princom Philipom i ostatkom kraljevske obitelji, no oni su se pobunili.

Kraljevska obitelj je osoblje zamolila da ostanu izolirani na imanju četiri tjedna kako bi 94-godišnju kraljicu zaštitili od pandemije koronavirusa. Obzirom na njihovu reakciju, čini se kako bi kraljica po prvi put u 33 godine mogla provesti Božić u dvorcu Windsor.

Službenici kraljevske obitelji rade sve kako bi isto osoblje bilo na raspolaganju kraljici, no samo na realciji između dvoraca u Sandringham i Windsor.

"Svi žele ostati lojalni kraljici, ali smatraju da je posljednjih zahtjevom prekršila sve mjere. Ona želi da se svi izoliraju od svojih obitelji za Božić, no nitko to ne želi učiniti. Zbog toga je kraljica bijesna", rekao je za The Sun izvor blizak kraljevskoj obitelji.

Elizabeta II. inače božićne praznike provodi u Sandringhamu, ali otiđe u Buckinghamsku palaču na proslavu Božića sa širom obitelji. Ove godine je zbog pandemije sve drugačije, a njoj bliski zaposlenici moraju biti na posebnom oprezu zbog zdravlja kraljice.