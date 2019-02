U noći s nedjelje na ponedjeljak, 24. veljače 2019., održat će se 91. po redu dodjela Oscara.

Na dodjelama najprestižnije filmske nagrade svašta se događalo.

24. veljače 2019. godine očekuje nas 91. po redu dodjela Oscara, no mislima smo otišli u dalju i ne tako daleku prošlost ove dodjele te na jednom mjestu izdvojili velike skandale koji su ju obilježili tijekom svih ovih godina.

1936.

Scenarist Dudley Nichols bit će upamćen kao prvi čovjek koji je odbio nagradu. Razlog? Solidarnost s tadađnjim štrajkom pisaca.

1940.

Hattie McDaniel bila je prva afričko-američka dobitnica Oscara za sporednu žensku ulogu u filmu "Gone With The Wind". Ipak, Hattie je skoro zabranjen ulaz na dodjelu, a kada je na kraju stigla na nju, morala je sjediti za drugim stolom podalje od svojih kolega iz filma.

1942.

Ove je godine najboljim filmom proglašen "How Green Was My Valley", a ne "Citizen Kane" koji se smatra jednim od najboljih filmova svih vremena. Nikome ni dan danas nije jasno kako se to dogodilo.

1961.

1961. godine najboljom glumicom proglašena je legendarna Elizabeth Taylor koja je u to vrijeme imala aferu s Eddiejem Fisherom koji je bio u braku s "miljenicom Amerike" Debbie Reynolds. Da stvar bude gora, Liz je Oscara dobila za ulogu u filmu "Butterfield 8" u kojoj je glumila Gloriju Wandrous, manekenku koja se dodatno financira kratkim ljubavnim veza s bogatim sponzorima, a lik je sama nazvala "kurvom".

1964.

Glumac Sydney Poitier ispisao je povijest kao prvi crnac koji je osvojio Oscara za glavnu mušku ulogu u filmu "Lilies of the Field". Dok mu je uručivala kipić, glumica Ann Bancroft poljubila ga je u obraz i tako izazvala veliki skandal.

1969.

Barbara Streisand i Katharine Hepburn 1969. godine dobile jednak broj glasova za najbolju glumicu, točno 3030. Ipak, kipić je pripao Barbari, jer se Hepburn nije pojavila na dodjeli.

1973.

Marlon Brando ove je godine osvojio kipić za ulogu u legendarnom filmu "The Godfather". No, nakon što mu je pročitano ime, Marlon je na pozornicu poslao aktivisticu i glumicu Sacheen Littlefeather koja je indijanskog podrijetla. Ona je zahvalila u Brandovo ime te odbila nagradu, a dio dvorane ju je izvižao, dok je drugi oduševljeno zapljeskao. Razlog je bio tretman Indijanaca u filmskoj industriji.

1986.

Iako te godine nije osvojila Oscara za glumačko ostvarenje u filmu "Moonstruck", pjevačica Cher definitivno je ukrala show kada se na crvenom tepihu pojavila u vrlo golišavom izdanju s gigantskom perikom na glavi. Ipak, iste je godine najgolišaviji outfit na Oscarima ipak imala glumica Edy Williams koja je po tome i ostala zapamćena u Hollywoodu, a manje po ulogama.

1993.

Za kontroverzni trenutak 1993. pobrinuli su se Susan Sarandon i Tim Roobins koji su tijekom proglašenja pobjednika malo odlutali od scenarija te izrazili protest zbog pritvaranja HIV-pozitivnih izbjeglica s Haitija u zaljevu Guantanamo od strane američkih vlasti. Predsjednik Akademije kasnije je izjavio sljedeće: "Za nekoga koga pozovem da dodijeli nagradu, a on u to vrijeme istakne osobno političko uvjerenje, to nije samo nečuveno, već i neukusno i nepošteno."

Tijekom iste ceremonije, glumac Richard Gere održao je vatreni govor o ljudskim pravima u Kini te maltretiranju Tibetanaca, zbog čega mu je kasnije navodno i zabranjen dolazak ba dodjelu. S vremenom se sve zaboravilo.

Najboljom sporednom glumicom te je godine proglašena Marisa Tomei, no i dan danas se šuška kako je to bila velika zabuna, jer su joj konkurencija bila neke holivudske veteranka. Najčešće se mislilo kako je prezenter Jack Palance jednostavno izgovorio krivo ime, a Akademija nije željela napraviti skandal, pa je Marisa zadržala kipić.

2000.

Bila je to godina kada se Angelina Jolie na dodjeli sočno poljubila s bratom, a iste je večeri osvojila Oscara za najbolju sporednu glumicu u filmu "Girl, Interrupted". U svom govoru izjavila je kako je u ovom trenutku "nevjerojatno zaljubljena u svog brata". Angelina je prije nego je postala majka šestero djece bila poznata kao "divlje holivudsko dijete".

Iste godine na dodjelu su stigli i glumci Matt Stone i Trey Parker odjeveni u haljini kakve su jednom prilikom nosile Jennifer Lopez i Gwyneth Paltrow. Komičarski duo kasnije je priznao da tu večer "nisu bili svoji".

2001.

Bila je to godina kada se slavna pjevačica Björk na Oscarima pojavila u legendarnoj labud haljini, a kao da to nije dovoljno, na crvenom tepihu je izvela performans u kojem se pretvarala da poliježe jaja. Ovo je bio svakako jedan od najupečatljivijih outfita u povijesti dodjele.

2003.

Na pozornici se te godine dogodio neočekivani poljubac između glumaca Adriena Brodyja i Halle Berry, do koje on primao priznanje za ulogu u filmu "Pijanist". Berry je kasnije potvrdila kako to nije bilo planirano, no opustila se te ju pustila da ju ponese trenutak.

Bila je to i godina kada je Oscara osvojio redatelj Michael Moore za film "Bowling for Columbine", a svoje je govor iskoristio kako bi iskritizirao predsjednika Busha. "Živimo u svijetu kad nas jedan čovjek šalje u rat zbog fiktivnih razloga. Sram vas bilo, gospodine Bush, sram." Michael se momentalno susreo s bujicom negativnih povika iz publike, a ubrzo je počeo svirati i orkestar kako bi ga se ušutkalo.

2003. godine kontroverzni redatelj Roman Polanski također je dobio Oscara, i to ne bi bilo ništa čudno da se u to vrijeme Polanski nije borio s optužbama za silovanje maloljetnice. Ipak, njegova je žrtva kasnije izjavila kako nema problema s njegovim osvajanjem Oscara, a njegovu pobjedu slavio je i veći dio holivudske elite.

2006.

Bila je to godina kada je apsolutni favorit Oscara bio film "Brokeback Mountain", no kipić je otišao filmu "Crash". Čak je i redatelj pobjedničkog filma izjavio kako misli da nije zaslužio Oscara.

2009.

Sean Penn osvojio je Oscara za ulogu političara i gay aktivista Harveya Milka, nedugo nakon što je savezna država Kalifornija zakonom zabranila gay brakove. Pogađate o čemu je bio njegov govor? "Mislim da je pravo vrijeme za one koji su glasali za ovu zabranu da sjednu i razmisle o svojoj velikoj sramotu i sramotu u očima svojih unuka, ako nastave s takvim načinom potpore", izjavio je.

2011.

Anne Hathaway i James Franco te su godine zasluženo zaradili epitet "najgorih voditelja u povijesti Oscara". On je bio previše smiren, ona previše entuzijastična, iako se očajno trudila, a i 8 godina kasnije o tome se još uvijek priča. Onda je jasno koliko je to bilo loše.

2013.

Komičar Seth McFarlane bio je domaćin dodjele 2013. godine. Iako nije bio loš kao prethodno navedeni duo, sve je pošlo po zlu kada je spomenuo nasilje u obitelji. U jednom trenutku, McFarlane se našalio na račun filma "Django Unchained" riječima: "To je priča o čovjeku koji se bori da vrati svoju ženu koja je bila podvrgnuta nezamislivom nasilju. Ili kako to nazivaju Rihanna i Chris Brown - spoj. O reakcijama ne trebamo govoriti.

2014.

Glumac John Travolta najavljivao je nastup brodvejske zvijezde Idine Menzel poznate po pjesmi "Let It Go" iz poznatog crtića "Frozen". Ipak, John ju je najavio kao "Adele Dazeem", pa nikome na trenutak nije bilo jasno tko dolazi na pozornicu.

2015.

Još jedan domaćin Oscara izazvao je burne reakcije nakon nastupa 2015. godine, a bio je to Chris Rock. On je u jednom trenutku na pozornicu doveo male Azijate te ih predstavio kao ljude koji broje glasove članova Akademije, a onda je nastavio sa šalom da su to ista djeca koja izrađuju naše mobitele. Šala nije dobro sjela Chrisovim kolegama koji su čak napisali protestno pismo, zbog kojeg se Akademija kasnije ispričala.

2016.

Dodjelu 2016. godine obilježio je bojkot nekih glumaca, poput Willa Smitha i njegove supruge Jade Pinkett-Smith, kojima je zasmetala činjenica da među nominiranim glumcima i pobjednicama nema pripadnika crne rase. Te su godine bili nominirani samo bijelci, a pokret je brzo dobio brojne sljedbenike među holivudskom elitom koji su uspješno izvršili pritisak na Akademiju da odobri više različitosti.

2017.

Cassie Affleck, brat glumca Bena Afflecka, te se godine susreo s optužbama dvije žene za zlostavljanje, no unatoč tome, osvojio je Oscara za najboljeg glumca. Godinu prije, najboljom glumicom proglađena je Brie Larson za ulogu u filmu "Soba" u kojoj je glumila žrtvu silovanja. Mnogi gledatelji primijetili su njezin izraz lica kada je pročitala Affleckovo ime te činjenicu da mu jedina nije zapljeskala.

Iste godine, Faye Dunaway i Warren Beatty proglasili su "La La Land" najboljim filmom, dok je to zapravio bio "Moonlight".

2018.

Prošlogodišnje Oscare obilježili su brojni feminističi govori, posebno usmjereni protiv nasilja nad ženama, a onda je Oscara osvojio legendarni košarkaš Kobe Bryant za film "Dear Basketball". 2003. godine sportaš je optužen za silovanje hotelske zaposlenice, i iako je dogovor postignut van sudnice te su sve optužbe odbačene, ovakav izbor bio je vrlo kontroverzan.