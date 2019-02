Glumica Brie Larson potrudila se da na Oscarima 2019. godine pažnja bude i na njoj pomoću haljine.

Američka glumica slavila je na Oscarima 2016. godine.

Radi se o 29-godišnjoj Brie Larson koja je tada nagrađena zlatnim kipićem za ulogu žrtve silovanja u filmu "Soba". Brie je na pozornicu izašla u prelijepoj, plavoj haljini te ubrzo postala ikona stila, a poslovne ponude nakon toga pljuštale su sa svih strana.

Godinu dana kasnije, na istoj dodjeli, glumica je ponovno bila u centru pažnje i to nakon što je odbila zapljeskati glumcu Caseyju Afflecku za osvojenu nagradu za ulogu u filmu "Manchester By The Sea". Naime, Brie je bila prezenterica za kategoriju najboljeg glumca, a brat Bena Afflecka u to se vrijeme suočavao s nekoliko optužbi za seksualno zlostavljanje.

Brie su mnogi nakon toga proglasili junakinjom, jer poznato je kako se plavokosa glumica već godinama bori za prava žrtava seksualnog zlostavljanja. "Mislim da ono što sam napravila na pozornici tijekom dodjele Oscara dovoljno govori samo za sebe. Rekla sam sve što sam trebala reći o toj temi", rekla je glumica naknadno za časopis Vanity Fair.

A na ovogodišnjoj dodjeli Oscara koja je održana u noći s nedjelje na ponedjeljak u Los Angelesu, Brie se ponovno potrudila da bude jedna od glavnih zvijezda. Ovoga puta to je postigla dugom, srebrnom haljinom s visokim prorezom koja je istaknula njezine vitke noge.

Iako ih je prorez isticao sam po sebi, Oskarovka se još dodatno potrudila da naglasi tu lijevu nogu, baš kao što je to svojedobno radila Angelina Jolie na dodjeli Oscara 2012. godine, ali s desnom nogom. Naime, glumica se toliko trudila da njezina noga čitavu večer viri iz crne haljine, da je nakon nekog vremena to postalo jako smiješno.

Nije dugo trebalo da se internet počne šaliti na njezin račun, no nekako vjerujemo kako to neće biti slučaj s Brie koja je ipak to radila puno decentnije. U to se uvjerite u našoj galeriji.