Glumac Billy Porter na crveni je tepih dodjele Oscara stigao u pratnji supruga Adama Smitha.

Sve oči svijeta uperene su u holivudski Dolby Theatre gdje će se noćas održati 91. dodjela najprestižnije filmske nagrade na svijetu - Oscar.

Dodjelu nagrada pratite uživo OVDJE.

Dodjela počinje u 2 sata po srednjoeuropskom vremenu, a nominirani za ovu prestižnu nagradu, kao i svi uvaženi gosti i uzvanici već su polako počeli pristizati na crveni tepih.

Anddddd flip!! @theebillyporter at the #oscars in Siriano and what an honor it was to create this moment! @TheAcademy pic.twitter.com/cSZR9D5NA3