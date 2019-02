Christian Bale u filmskom je svijetu aktivan od 1982. godine, a po dosta stvari je netipična zvijezda.

Dodjela Oscara očekuje nas 24. veljače.

Prije dva tjedna objavljene su nominacije za 91. dodjelu najpopularnijih filmskih nagrada koja će se održati u Los Angelesu. Rekorderi su drame "Miljenica" i "Roma", svaka s po deset nominacija, a slijede glazbena drama "Zvijezda je rođena" i politički biopic "Vice" s 8 te "Crna Pantera" sa sedam nominacija za prestižni zlatni kipić.

U kategoriji za najboljeg glumca bore se sljedeća imena: Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafor, Rami Malek i Viggo Mortensen, a kladionice tvrde kako se u njoj vodi mrtva trka između Christiana Balea u ulozi bivšeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneyja u drami „Vice“ i Ramija Maleka kojeg su kritičari obasuli pohvalama za njegovu interpretaciju legendarnog Freddieja Mercuryja u filmu "Bohemian Rhapsody".

Malek je dosad pokupio sve važne filmske nagrade za spomenutu ulogu, a radi se o mladoj nadi kojoj je zasigurno čast biti u društvu holivudskih veterana kao što je Bale i njegovih filmskih transformacija koje su ponekad doista nevjerojatne. Još ako ga pobijedi...

45-godišnji Christian Bale u filmskom je svijetu aktivan od davne 1982. godine, a po dosta stvari je netipična holivudska zvijezda. Rijetko se pojavljuje na događanjima, ne voli pričati o privatnom životu, a već je 19 godina u sretnom braku sa suprugom Sandrom Sibi Blažić s kojom ima dvoje djece.

Iako se za sam par nikada nije vezao niti jedan skandal, on se vezao za glumca koji je zbog supruge prekinuo sve odnose s majkom Jenny i sestrom Sharon. Bilo je to u ljeto 2008. godine uoči londonske premijere "Viteza tame" kad mu je navodno majka počelo loše govoriti o supruzi, a sestra je dodatno pogoršala stvari te tražila da joj posudi 100 tisuća funti.

Svađa je završila Baleovim urlanjem na obje, ali i guranjem iz hotelske sobe, dok je Sibi sve mirno promatrala sa strane. Nakon što su pozvale policiju, glumac je proveo nekoliko sati u pritvoru. Njegova se majka naknadno požalila medijima kako je nakon tog događaja on prekinuo sve veze s njima, a ako želi vidjeti kako joj izgledaju sin i unuci, to može jedino na paparazzo fotografijama.

Bale je od malena bio povezaniji s ocem koji ga je tjerao da ostvari holivudsku karijeru, dok sa ženskim djelom obitelji nije bio previše blizak, a sve se dodatno pogoršalo kada mu je preminuo otac. S druge strane, s obitelji svoje supruge je vrlo blizak, a jednom je prilikom izjavio kako su ga oni i naučili što znači imati obitelj.

Sandra Blazic bivša je manekenka srpskih korijena čija je obitelj 60-ih godina prošloga stoljeća iz Beograda emigrirala u SAD. 1970. godine Sandra je rođena u Chicagu, no pravo joj je ime Srboslava. Glumac ju je upoznao zahvaljujući kolegici Wynoni Ryder koja mu je neko vrijeme bila mentorica, vjerovali ili ne, a Sandra je u to vrijeme radila kao njezina asistentica. Navodno je Bale prethodno pokušao osvojiti Wynonu, no krajem 90-ih na zabavi koju je organizirala glumica, Bale je upoznao Sibi, a duo je postao nerazdvojan.

Ostalo je povijest.

