Jedna od uzvanika na 91. dodjeli nagrada Oscar bila je i Blanca Blanco, glumica koja je više poznata po svojim golišavim izdanjima na javnim događajima, nego po glumačkim ostvarenjima.

Ime Blance Blanco u medijima se pojavilo nakon što se na dodjeli Oscara 2017. godine pojavila u poprilično golišavoj haljini u kojoj je pokazala međunožje, a naravno da su taj trenutak zabilježili fotografi te da je Blanca dobila svojih pet minuta slave.

Samo godinu dana kasnije opet je bila u centru pažnje, opet je haljina bila u pitanju, ali ni ovoga puta ne u pozitivnom smislu. Naime, dok su njezine kolegice nosile crne toalete u u znak protesta protiv seksualnog uznemiravanja žena u holivudskoj industriji, ona se pojavila u crvenoj haljini.

A i ove godine uspjela je dobiti svojih pet minuta slave i to jer je pala na stepenicama, a mnoge je to podsjetilo na dodjelu Oscara 2013. godine i urnebesni pad Jennifer Lawrence na putu do pozornice nakon što je osvojila kipić za najbolju glumicu u filmu "Silver Linings Playbook".

Neki su se čak zapitali je li Blanca pad možda i odglumila samo kako bi se o njoj opet pisalo, no to najbolje samo ona zna.

